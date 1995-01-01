«СЭ»: Еськов не прошел проверку на полиграфе. Ему грозит пожизненное отстранение от судейства

Уважаемые и Зиборок, и Силвер! Ну что вы во всем на Зенит сваливаете?! Ну зачем? Мне непонятна такая, почти физиологическая, ненависть. Ведь и Гинер с Федуном почти открыто признали, что в Лиге ведущие клубы занимаются подкупом! То есть и ЦСКА, и Спартак. Спартак вообще в своей истории столько имеет темных пятен! Я не за Зенит заступаюсь, и не другие клубы пытаюсь защищать - я просто хочу хоть какой-то объективности. Здесь то при чем Зенит?! Другие олигархи, владельцы Сочи. Против Зенита вообще судят не очень в этом Чемпе. Я еще понимаю, если бы какой-нибудь условный Тамбов жаловался. Но не ведущим командам здесь что-то говорить.
Арбитр Алексей Еськов провалил проверку на детекторе лжи, утверждает «СЭ».
По информации источника, рефери не прошел тест на полиграфе после матча «Спартак» – «Сочи» (2:2).
В отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование, по итогам которого ему грозит пожизненное отстранение от судейства.
- Ранее проверку на полиграфе успешно прошел главный арбитр матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев.
- Еськов в той игре был видеоассистентом.