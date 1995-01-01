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    «СЭ»: Еськов не прошел проверку на полиграфе. Ему грозит пожизненное отстранение от судейства

    Арбитр Алексей Еськов провалил проверку на детекторе лжи, утверждает «СЭ».

    По информации источника, рефери не прошел тест на полиграфе после матча «Спартак»«Сочи» (2:2).

    В отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование, по итогам которого ему грозит пожизненное отстранение от судейства.

    • Ранее проверку на полиграфе успешно прошел главный арбитр матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев.
    • Еськов в той игре был видеоассистентом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии38
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      Рейтинг: +3299

      житель СПб 4 минуты назад

      Уважаемые и Зиборок, и Силвер! Ну что вы во всем на Зенит сваливаете?! Ну зачем? Мне непонятна такая, почти физиологическая, ненависть. Ведь и Гинер с Федуном почти открыто признали, что в Лиге ведущие клубы занимаются подкупом! То есть и ЦСКА, и Спартак. Спартак вообще в своей истории столько имеет темных пятен! Я не за Зенит заступаюсь, и не другие клубы пытаюсь защищать - я просто хочу хоть какой-то объективности. Здесь то при чем Зенит?! Другие олигархи, владельцы Сочи. Против Зенита вообще судят не очень в этом Чемпе. Я еще понимаю, если бы какой-нибудь условный Тамбов жаловался. Но не ведущим командам здесь что-то говорить.

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      Рейтинг: +12343

      silver29 > житель СПб 1 минуту назад

      Если хочешь объективности смотри на факты, а не надписи на питерских заборах. Поймали за руку, долго только догадывались, но видимо финита ля комедия сенит ((( Многие функционеры побаиваются против ветра ......., но испуг уже потихоньку проходит.

      0
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      Рейтинг: +24235

      oyabun 9 минут назад

      Никто не задался вопросом, почему эта информация всплыла только сейчас? Ведь проверку на полиграфе оба "честных" судьи прошли уже давно, вскоре после приснопамятного матча. Ответ очевиден - пытались замять и спустить на тормозах. Но что то пошло не так. Интересно будет понаблюдать за развитием ситуации.

      6
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      Рейтинг: +12343

      silver29 > oyabun 6 минут назад

      Доля правды в этом есть, но наверное тут еще вступает психологический фактор фигурантов, люди которые активно были тут замешаны со взятками и ставками на тотализаторах уже поняли, им не долго осталось, автокатастрофа, несвежий чай, да мало ли чего........ они уже опавшие осенние листья и годны только на удобрения, их зачистят.

      3
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      Рейтинг: -188

      Стыдно за зенит > silver29 2 минуты назад

      При питерской воровской власти пить чай очень опасно, можно в реанимацию попасть.

      2
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      Рейтинг: +12343

      silver29 > Стыдно за зенит 26 секунд назад

      а ты догадливый )))) не все поняли.

      0
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      Рейтинг: +10447

      Cules2013 12 минут назад

      Полиграф не является надёжным способом узнать правду. То, что он провалил тестирование, означает не более, чем просто наличие волнения. С волнением можно и правду говорить.

      У нас что, не умеют вести расследование, или не могут объективно оценить работу судьи? Что за цирк. Сыворотку правды на нём там ещё не собираются проверять?)

      0
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      Рейтинг: +4449

      Рубинище 13 минут назад

      Давно всем адекватным нашим любителям футбола и без полиграфа всё ясно. Где уголовные дела и снятие очей. Надо всех через полиграф пропускать и после каждого тура.

      2
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      Рейтинг: +2619

      NewLife 14 минут назад

      Одна крошечка упала со стола админресурса, а также судейкам станет по-опаснее брать бабло и играть в тото.

      2
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      Рейтинг: +12343

      silver29 15 минут назад

      Весь газовый проект в РПЛ держится на лжи и подкупе, только независимое расследование с представителями УЕФА поставит точку в этой грандиозной афере , результатом станет отправке сенита в пердив, а сочи расформируют.

      4
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      Рейтинг: +3299

      житель СПб > silver29 2 минуты назад

      Да, и нефтяной и банковский проекты - тоже!

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      Рейтинг: +1834

      Из Твери Леха 19 минут назад

      источник: спартак-экспресс.

      0
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      Рейтинг: +2246

      Semenycch 21 минуту назад

      Вообще, нужно всех московских рефери тщательно проверить, продажность любых московских чиновников, полицейских и прочее отлично известна, не даром проходят новости о Камазах денег!

      1
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      Рейтинг: +12570

      vladimir-7 > Semenycch 12 минут назад

      Всех поголовно нужно проверить на получение взяток,
      включая весь состав РФС.

      0
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      Рейтинг: +793

      GreyDM > vladimir-7 6 минут назад

      Весь состав не дадут-там очень много Питерских, или их ставленников.Хотя так у нас повелось, что воруют и хапают все кому не лень, вне зависимости от прописки.

      0
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      Рейтинг: +793

      GreyDM > Semenycch 2 минуты назад

      вот к новостям я бы с осторожностью относился, если им верить, то на Питерском стадионе ваши хозяева ну очень много лярдов денег отмыли,попилили, и в конце-концов потеряли)))

      0
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      Рейтинг: +2219

      ziborock 22 минуты назад

      Еськов еще тот газосранец!)))

      7
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      Рейтинг: +3299

      житель СПб 23 минуты назад

      Очень любопытно! Ждем деталей. То есть что - взятку получил от Сочи? Тогда должны быть уголовные дела.

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