«СЭ»: Еськов не прошел проверку на полиграфе. Ему грозит пожизненное отстранение от судейства

Арбитр Алексей Еськов провалил проверку на детекторе лжи, утверждает «СЭ».

По информации источника, рефери не прошел тест на полиграфе после матча «Спартак» – «Сочи» (2:2).

В отношении Еськова будет проведено дополнительное расследование, по итогам которого ему грозит пожизненное отстранение от судейства.