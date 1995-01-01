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    Еськов – о провале проверки на полиграфе: «Не знаю, о чем речь. Изолировался от потока информации»

    Арбитр Алексей Еськов прокомментировал появившиеся данные о результатах его проверки на детекторе лжи.

    • По информации «СЭ», рефери не прошел тест на полиграфе.
    • В отношении него будет проведено дополнительное расследование.
    • Еськов не смог честно ответить на вопрос о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу не от работодателя.
    • Судья был видеоассистентом на матче первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).

    – Честно говоря, я пока не владею этой информацией.

    – Вам кто-нибудь говорил, что вы не прошли проверку на детекторе лжи?

    – Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте – что я временно отстранен.

    – О результатах поверки вам никто не говорил?

    – Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чем речь.

    – Если это правда, это нехорошая история.

    – Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      bisionihoastub 1 час назад


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      Рейтинг: +12582

      vladimir-7 3 часа назад

      А.Еськов: Будем смотреть за развитием из Магалана.

      1
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      Рейтинг: +2084

      Genz 3 часа назад

      Дядя,Еся
      Я, вам, напомню: заходит к вам в офис " судейская" дедушка с сундучком на калесиках с надписью Газпром.
      А в нем евроденежки от ...иллера. Ты, мило посмотрел и сказал дедушке: пересчитывать не буду,я вам доверяю, Миля.

      3
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      Рейтинг: -139

      Стыдно за зенит 3 часа назад

      Выкормыш газпрома.

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      Рейтинг: +969

      Валерий2705 > Стыдно за зенит 19 минут назад

      Выкормыш *******. И ему стыдно за тебя)

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