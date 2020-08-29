Еськов – о провале проверки на полиграфе: «Не знаю, о чем речь. Изолировался от потока информации»

Арбитр Алексей Еськов прокомментировал появившиеся данные о результатах его проверки на детекторе лжи.
- По информации «СЭ», рефери не прошел тест на полиграфе.
- В отношении него будет проведено дополнительное расследование.
- Еськов не смог честно ответить на вопрос о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу не от работодателя.
- Судья был видеоассистентом на матче первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).
– Честно говоря, я пока не владею этой информацией.
– Вам кто-нибудь говорил, что вы не прошли проверку на детекторе лжи?
– Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте – что я временно отстранен.
– О результатах поверки вам никто не говорил?
– Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чем речь.
– Если это правда, это нехорошая история.
– Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием.
Источник: «РБ-Спорт»