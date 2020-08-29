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  • Еськов – о провале проверки на полиграфе: «Не знаю, о чем речь. Изолировался от потока информации»

Еськов – о провале проверки на полиграфе: «Не знаю, о чем речь. Изолировался от потока информации»

29 августа 2020, 09:20
6

Арбитр Алексей Еськов прокомментировал появившиеся данные о результатах его проверки на детекторе лжи.

  • По информации «СЭ», рефери не прошел тест на полиграфе.
  • В отношении него будет проведено дополнительное расследование.
  • Еськов не смог честно ответить на вопрос о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу не от работодателя.
  • Судья был видеоассистентом на матче первого тура РПЛ «Спартак»«Сочи» (2:2).

– Честно говоря, я пока не владею этой информацией.

– Вам кто-нибудь говорил, что вы не прошли проверку на детекторе лжи?

– Я владею только той информацией, о которой сообщал РФС на сайте – что я временно отстранен.

– О результатах поверки вам никто не говорил?

– Я не общался пока. Не могу ничего комментировать, не знаю, о чем речь.

– Если это правда, это нехорошая история.

– Я не читал ничего. Изолировался от потока информации. Будем смотреть за развитием.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Еськов Алексей
Комментарии (6)
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vladimir-7
1598684554
А.Еськов: Будем смотреть за развитием из Магалана.
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bisionihoastub
1598690304
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семёнычев
1598698712
а и вправду, почему судья Еськов должен выглядеть чище, например, судьи Хахалёвой? он вообще "игрушечный судья"( игры судит)... он не носит погон на плечах, как Чиркунов и Захарченко- может Еськову купить пистолет и застрелиться? Он не прикрывал своего сына в незаконном игровом бизнесе... он даже не предлагал поправку про обнуление ... и ПОЧЕМУ ТОГДА ЕМУ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНЕЕ ВСЕХ В РОССИИ???
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subbotaspartak
1598711442
Хорошо когда есть где и на что изолироваться... Правда?
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