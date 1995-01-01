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    Журналист Алланазаров: «Еськов посыпался на вопросе, брал ли деньги за судейство не от работодателя»

    Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров конкретизировал информацию коллег о провале теста на полиграфе арбитра Алексея Еськова. Ему грозит пожизненное отстранение.

    «Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу (не от работодателя). Вот так. Теперь нужно выявлять матч, проводить проверку и чистить наш футбол», – написал инсайдер.

    • Ранее проверку на полиграфе успешно прошел главный арбитр матча «Спартак»«Сочи» Василий Казарцев.
    • Еськов в той игре был видеоассистентом.
    • Он судит чемпионат России с 2009 года.

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 19:10
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2071

      Genz 17 минут назад

      Готовьте койку рядом с Навальным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7842

      alarm 26 минут назад

      позор федуну!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Ужас Бората 26 минут назад

      Почему только сегодня обнародовали? Очень стыдно за Бората и аларма.

      2
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