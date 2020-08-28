Журналист Алланазаров: «Еськов посыпался на вопросе, брал ли деньги за судейство не от работодателя»

Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров конкретизировал информацию коллег о провале теста на полиграфе арбитра Алексея Еськова. Ему грозит пожизненное отстранение.

«Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу (не от работодателя). Вот так. Теперь нужно выявлять матч, проводить проверку и чистить наш футбол», – написал инсайдер.