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  • Журналист Алланазаров: «Еськов посыпался на вопросе, брал ли деньги за судейство не от работодателя»

Журналист Алланазаров: «Еськов посыпался на вопросе, брал ли деньги за судейство не от работодателя»

28 августа 2020, 19:10
41

Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров конкретизировал информацию коллег о провале теста на полиграфе арбитра Алексея Еськова. Ему грозит пожизненное отстранение.

«Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу (не от работодателя). Вот так. Теперь нужно выявлять матч, проводить проверку и чистить наш футбол», – написал инсайдер.

  • Ранее проверку на полиграфе успешно прошел главный арбитр матча «Спартак»«Сочи» Василий Казарцев.
  • Еськов в той игре был видеоассистентом.
  • Он судит чемпионат России с 2009 года.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Еськов Алексей
Комментарии (41)
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серега кашин
1598633411
ну теперь в тюрьме будет судить широкова
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derrik2000
1598633613
Не. Теперь точно скоро появится некролог "после внезапного заражения коронавирусом скоропостижно скончался..." ))) Никто не даст Еськову выдать "главную буржуинскую футбольную тайну".
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Garrincha58
1598635743
тогда надо всем пройти иначе не справедливо я уверен не он один такой
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СвинкаСправедливости
1598636157
Стыдно за Зенит.
Ответить
rash1959
1598640096
Убрать ВАР за ненадобностью. На эти деньги лучше купить пару полиграфов. И думаю, всё наладится. А руководство должно РФС проходить через полиграф по три раза на день, перед едой, причём в прямом эфире на МАТЧ ТВ.
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Hektor 84
1598640306
Переиграть тот матч!
Ответить
Маргарин
1598642942
-вы брали деньги не от работодателя? - нет (Полиграф пищит) -ага!!! Попался! Теперь мы поднимем шум, все разберемся, всех найдем, посадим! От кого брал? -от зенита. -плохо слышно. Еще раз. -от зенита -ничего не понимаю, все в помехах... -от зени... -да хватит трещать, видишь, техника накрылась!
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Ганнибал Лектор
1598646232
Вот будет смешно, если выяснится, что федун ему бошлял)
Ответить
zigbert
1598683205
Вряд ли он сознается во взяточничестве. Нужны свидетели.
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NewLife
1598686486
За него уже Будогосский впрягся. Один другого стоит, может подельники в прошлом.
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