Журналист Алланазаров: «Еськов посыпался на вопросе, брал ли деньги за судейство не от работодателя»

Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров конкретизировал информацию коллег о провале теста на полиграфе арбитра Алексея Еськова. Ему грозит пожизненное отстранение.
«Еськов посыпался на вопросе о том, брал ли он когда-нибудь деньги за свою работу (не от работодателя). Вот так. Теперь нужно выявлять матч, проводить проверку и чистить наш футбол», – написал инсайдер.
- Ранее проверку на полиграфе успешно прошел главный арбитр матча «Спартак» – «Сочи» Василий Казарцев.
- Еськов в той игре был видеоассистентом.
- Он судит чемпионат России с 2009 года.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова