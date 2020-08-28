УЕФА огласил сборную сезона Лиги чемпионов из 23 игроков. Роналду – вне списка

Определена сборная лучших игроков прошедшего сезона Лиги чемпионов. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в символическую команду не попал.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Энтони Лопеш («Лион»)
Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих (все — («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайот Упамекано, Анхелиньо (оба – «РБ Лейпциг»)
Полузащитники: Тиаго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Уссем Ауа («Лион»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Алехандро Гомес («Аталанта»)
Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — «Бавария»), Неймар, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).