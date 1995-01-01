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    УЕФА огласил сборную сезона Лиги чемпионов из 23 игроков. Роналду – вне списка

    Определена сборная лучших игроков прошедшего сезона Лиги чемпионов. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в символическую команду не попал.

    Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Энтони Лопеш («Лион»)

    Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих (все — («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайот Упамекано, Анхелиньо (оба – «РБ Лейпциг»)

    Полузащитники: Тиаго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Уссем Ауа («Лион»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Алехандро Гомес («Аталанта»)

    Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — «Бавария»), Неймар, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

    • Турнир выиграла «Бавария».
    • «Ювентус» Роналду вылетел в 1/8 финала.
    • Новый сезон Лиги чемпионов уже идет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 19:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5420

      Hektor 84 1 час назад

      А Шлюбу что опять прокатили? И золотой мяч в этом году ему не вручили. А теперь еще и в сборную сезона забыли дописать.

      0
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      Рейтинг: -295

      Синитсосит 1 час назад

      тот же ди мария лучше неймара, вечно он незаметный, как и в реале, отдали его и всё, реал стал не тот

      0
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      Рейтинг: -295

      Синитсосит 1 час назад

      месси крутой футболёр, но в этой сборной он лишний, как и неймар, а место них по человечку с лейпцига, лиона или аталанты, остальные да, по делу

      0
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      Рейтинг: +2100

      Аристократ Олжик 2 часа назад

      Эта сборная и нахождение в ней Месси показывают, насколько в УЕФА некомпетентных экспертов, отдающих предпочтения тем кто им нравится, а не тем кто заслужил. Ну как после 2-8 члена этой команды, можно брать в символическую сборную? Я прям сплю и вижу как Лео перейдёт в Сити, и хочу посмотреть как он разочаруется в Английском футболе. Ведь как правильно заметил Игуаин, защитники по нему как по асфальто-укладчиком будут "ездить", при чем даже без жёлтых карточек . . .

      2
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      Рейтинг: +3766

      KPCCSPB 2 часа назад

      Странно, ван Дейк в матче с Атлетико ничего не смог по сути, а его в сборную взяли.

      0
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      Рейтинг: -131

      Стыдно за зенит 2 часа назад

      Странно, ни одного грязного бомжа. Даже великого Шлюбы не видно. Наверное надо еще вложить в эту голубую гоп компанию миллионов 200-300 государственных денег.

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