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  • УЕФА огласил сборную сезона Лиги чемпионов из 23 игроков. Роналду – вне списка

УЕФА огласил сборную сезона Лиги чемпионов из 23 игроков. Роналду – вне списка

28 августа 2020, 19:38
5

Определена сборная лучших игроков прошедшего сезона Лиги чемпионов. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в символическую команду не попал.

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Энтони Лопеш («Лион»)

Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих (все — («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дайот Упамекано, Анхелиньо (оба – «РБ Лейпциг»)

Полузащитники: Тиаго Алькантара, Леон Горетцка, Томас Мюллер (все — «Бавария»), Уссем Ауа («Лион»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг»), Алехандро Гомес («Аталанта»)

Нападающие: Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба — «Бавария»), Неймар, Килиан Мбаппе (оба — «ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

  • Турнир выиграла «Бавария».
  • «Ювентус» Роналду вылетел в 1/8 финала.
  • Новый сезон Лиги чемпионов уже идет.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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Аристократ Олжик
1598636492
Эта сборная и нахождение в ней Месси показывают, насколько в УЕФА некомпетентных экспертов, отдающих предпочтения тем кто им нравится, а не тем кто заслужил. Ну как после 2-8 члена этой команды, можно брать в символическую сборную? Я прям сплю и вижу как Лео перейдёт в Сити, и хочу посмотреть как он разочаруется в Английском футболе. Ведь как правильно заметил Игуаин, защитники по нему как по асфальто-укладчиком будут "ездить", при чем даже без жёлтых карточек . . .
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Синитсосит
1598637059
месси крутой футболёр, но в этой сборной он лишний, как и неймар, а место них по человечку с лейпцига, лиона или аталанты, остальные да, по делу
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Синитсосит
1598637119
тот же ди мария лучше неймара, вечно он незаметный, как и в реале, отдали его и всё, реал стал не тот
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Hektor 84
1598639616
А Шлюбу что опять прокатили? И золотой мяч в этом году ему не вручили. А теперь еще и в сборную сезона забыли дописать.
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тигрик
1598658673
При том что он кажется или лучший бомбардир ЛЧ или на втором месте, этого сезона
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