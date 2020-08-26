Шатов, Кварацхелия, Деспотович – в основе «Рубина»; «Уфа» выставит в старте Неделчару, Тилля и Вомбергара

РПЛ опубликовала составы на матч 5-го тура между «Рубином» и «Уфой».

«Рубин»: Дюпин, Меркулов, Уремович, Старфельт, Шатов, Зуев, Бакаев, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

Запасные: Ив. Коновалов, Медведев, Зотов, Иг. Коновалов, Тарасов, Могилевец, Макаров, Самошников, Хван, Игнатьев, Косарев.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Алиев, Голубев, Тилль, Бизяк, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Чернов, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Белоусов, Жамалетдинов, Агаларов, Рабаданов.

Игра состоится на «Ак Барс Арене», начало в 18:30 по московскому времени.