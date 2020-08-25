ЦСКА сделал ролик о Фуксе на основе мемов и мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»

ЦСКА опубликовал в твиттере ироничное видео, в котором фигурируют новичок команды Бруно Фукс, главный тренер Виктор Гончаренко, владелец клуба Евгений Гинер и голкипер Игорь Акинфеев.

За основу ролика взяты эпизоды из советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», одним из героев которого является Фукс. Также, по словам авторов видео, видео сделано на основе «мемов болельщиков».

ЦСКА подписал контракт с бразильским защитником на 5 лет.