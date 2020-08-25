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  • ЦСКА сделал ролик о Фуксе на основе мемов и мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»

ЦСКА сделал ролик о Фуксе на основе мемов и мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»

25 августа 2020, 15:52
3

ЦСКА опубликовал в твиттере ироничное видео, в котором фигурируют новичок команды Бруно Фукс, главный тренер Виктор Гончаренко, владелец клуба Евгений Гинер и голкипер Игорь Акинфеев.

За основу ролика взяты эпизоды из советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», одним из героев которого является Фукс. Также, по словам авторов видео, видео сделано на основе «мемов болельщиков».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (3)
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кто там
1598362910
Лол, забавно. Правда не пойму почему такой ажиотаж вокруг его персоны? Я понимаю, что васин, набабкин и карпов уже зае*али не только акинфеева, но и всех любителей КС, но всё равно, такое ощущение что ВВДа или Рамоса подписали.
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BRO_football
1598363223
Газаеву и Черчесову даже лица приделывать не надо. Они и так похожи)))
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Есь Казарский
1598369125
Все веселятся...
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