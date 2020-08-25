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    ЦСКА сделал ролик о Фуксе на основе мемов и мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»

    ЦСКА опубликовал в твиттере ироничное видео, в котором фигурируют новичок команды Бруно Фукс, главный тренер Виктор Гончаренко, владелец клуба Евгений Гинер и голкипер Игорь Акинфеев.

    За основу ролика взяты эпизоды из советского мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», одним из героев которого является Фукс. Также, по словам авторов видео, видео сделано на основе «мемов болельщиков».

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +21

      Есь Казарский 7 минут назад

      Все веселятся...

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      Рейтинг: +8233

      BRO_football 1 час назад

      Газаеву и Черчесову даже лица приделывать не надо. Они и так похожи)))

      0
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      Рейтинг: +776

      кто там 1 час назад

      Лол, забавно.

      Правда не пойму почему такой ажиотаж вокруг его персоны? Я понимаю, что васин, набабкин и карпов уже зае*али не только акинфеева, но и всех любителей КС, но всё равно, такое ощущение что ВВДа или Рамоса подписали.

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      Рейтинг: +316

      Радио1000шумеров > кто там 1 час назад

      Всем уже надоело оттирать экраны телевизоров и мониторы компьютеров от плевков из-за косячной игры Васина и Карпова.

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      Рейтинг: +775

      elessar arnor > кто там 1 час назад

      мессия

      да и пора тусовку топов пополнять

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