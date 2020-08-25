Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Фукс подписал контракт с ЦСКА

    Бразильский защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА.

    «Красно-синие подписали контракт с защитником на 5 лет. Ранее Бруно успешно прошел медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщает пресс-служба клуба.

    • В этом сезоне Фукс сыграл два матча в высшей лиге страны.
    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 8 млн евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:21
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2267

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      О, у коней защита появляется. Молодцы, удачи в ЛЕ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Отлично. Ждем опорника.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41167

      portero 1 час назад

      в действии этого парня надо посмотреть, надеюсь будет супер...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8233

      BRO_football 1 час назад

      Васин, садись на лавку!!! Замена твоя приехала.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +317

      Радио1000шумеров > BRO_football 1 час назад

      И надо Васина намертво примотать скотчем к скамейке запасных, чтобы вообще в сторону поля не дергался, а то Ганчаренко может и выпустить, есть за ним такой грешок)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Aaarmeets > BRO_football 9 минут назад

      Давно пора.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Aaarmeets > Радио1000шумеров 8 минут назад

      А лучше отдать кому_ нибудь, да ещё приплатить, чтобы взяли.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12497

      vladimir-7 > Радио1000шумеров 3 минуты назад

      Ганчаренко возможно и сам под вопросом, может и
      бандеролью улететь в Беларусь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +990

      yarik1_78 2 часа назад

      Ну это другое дело,не то что гастарбайтер какой то!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2042

      Genz 2 часа назад

      Нифигасе. Сам мистер Фукс пожаловал в страну чудес имени Путина.
      Ой, Девочки. Зажимайте передки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +316

      vsolon > Genz 1 час назад

      не зажимайте а подставляйте ....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      ZEVS71 2 часа назад

      Ну и на десерт Лионель Месси!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      кран 3 часа назад

      Кто вы такой, мистер Фукс? )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      АКМ-74У > кран 2 часа назад

      Шарапов разберется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2178

      Semenycch 3 часа назад

      Откуда столько денег у ЦСКА?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +408

      кран > Semenycch 3 часа назад

      На форму их посмотри, как доска объявлений)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      Dr.Metal > кран 2 часа назад

      Форма стерпит, а болельщики уже натерпелись Васиных )

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +408

      кран > Dr.Metal 2 часа назад

      Я сам болельщик ЦСКА и рад, что появились деньги на трансферы...

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Aaarmeets > Dr.Metal 6 минут назад

      Васиных, Кутеповых и иже с ними.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Aaarmeets > Semenycch 5 минут назад

      Откуда столько денег у зенита?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7654

      Persona_non_Grata > Aaarmeets 2 минуты назад

      Ну это очень простой вопрос )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78628
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru