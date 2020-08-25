Фукс подписал контракт с ЦСКА

О, у коней защита появляется. Молодцы, удачи в ЛЕ
Бразильский защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА.
«Красно-синие подписали контракт с защитником на 5 лет. Ранее Бруно успешно прошел медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщает пресс-служба клуба.
- В этом сезоне Фукс сыграл два матча в высшей лиге страны.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 8 млн евро.
#когдавсеитакужезнают Бруно Фукс @bruno_fuchs99 подписал контракт с красно-синими! https://t.co/juRXLNK6UP pic.twitter.com/Wa5BosWA2d— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 25, 2020