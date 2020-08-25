Фукс подписал контракт с ЦСКА

Бразильский защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА.

«Красно-синие подписали контракт с защитником на 5 лет. Ранее Бруно успешно прошел медобследование. Добро пожаловать в ПФК ЦСКА!» – сообщает пресс-служба клуба.