Генич: «Баринов выбыл минимум на полгода»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил срок восстановления полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Он получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«У Димы Баринова всe-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут… Очень жаль», – написал журналист в твиттере.