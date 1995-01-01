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    Генич: «Баринов выбыл минимум на полгода»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил срок восстановления полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Он получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    «У Димы Баринова всe-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут… Очень жаль», – написал журналист в твиттере.

    • На 16-й минуте встречи он упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре.
    • Баринов во всех матчах текущего сезона РПЛ выходил в стартовом составе.
    • Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Константина Генича

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +23994

      oyabun 2 часа назад

      Многие игроки травмировались в этой игре. И не как результат грубой игры со стороны соперника, а вследствие функциональной подготовки. И тут уже вопросы к сответствующим службам команды. Помню и у Спартака был такой период несколько лет назад. Игроков очень жаль. Скорейшего выздоровления!

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      Рейтинг: +1354

      PAREVG. 2 часа назад

      Здоровья и скорейшего восстановления!!!!!!!!!!!

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