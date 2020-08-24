Генич: «Баринов выбыл минимум на полгода»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил срок восстановления полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Он получил травму в матче четвертого тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
«У Димы Баринова всe-таки разрыв передней крестообразной связки. Минимум полгода аут… Очень жаль», – написал журналист в твиттере.
- На 16-й минуте встречи он упал на газон, схватившись за колено. С поля его увезли на электрокаре.
- Баринов во всех матчах текущего сезона РПЛ выходил в стартовом составе.
- Осенью «Локомотив» выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Константина Генича