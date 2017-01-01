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    Флик – о финале ЛЧ: «В некоторых моментах Нойер позволил нам остаться в игре»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги финального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    • Мюнхенцы победили со счетом 1:0, выиграв турнир в шестой раз в истории.
    • Единственный гол в активе Кингсли Комана.
    • Команда Флика оформила требл по итогам сезона.

    «Очень многие заслуживают самых лестных слов после этой победы. Зимой мы показали, насколько серьезен наш настрой, и для тренера это лучшее, что он может увидеть.

    Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные и обе команды создавали моменты. За нас играет лучший вратарь в мире, Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре.

    Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же «Бавария» намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим.

    Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовски. Командная игра была сегодня на самой высоте.

    Возможно, Коман в этом сезоне, наконец, вышел из тени Рибери и Роббена. Он очень талантлив и сегодня показал, что также умеет и забивать голы.

    Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать», – сказал Флик.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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