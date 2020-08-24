Флик – о финале ЛЧ: «В некоторых моментах Нойер позволил нам остаться в игре»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги финального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Мюнхенцы победили со счетом 1:0, выиграв турнир в шестой раз в истории.

Единственный гол в активе Кингсли Комана .

. Команда Флика оформила требл по итогам сезона.

«Очень многие заслуживают самых лестных слов после этой победы. Зимой мы показали, насколько серьезен наш настрой, и для тренера это лучшее, что он может увидеть.

Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные и обе команды создавали моменты. За нас играет лучший вратарь в мире, Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре.

Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же «Бавария» намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим.

Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовски. Командная игра была сегодня на самой высоте.

Возможно, Коман в этом сезоне, наконец, вышел из тени Рибери и Роббена. Он очень талантлив и сегодня показал, что также умеет и забивать голы.

Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать», – сказал Флик.