Express: «Манчестер Юнайтед» вернется к переговорам по Санчо через год

Поскольку «Боруссия» из Дортмунда объявила, что полузащитник Джейдон Санчо начнет новый сезон в Германии, «Манчестер Юнайтед» остановил попытки купить игрока. Однако, по сведениям Express, вернется к вопросу через 12 месяцев.
Сумма потенциальной сделки и через год составит более 100 миллионов фунтов стерлингов, пишет источник.
- В минувшем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.
- Санчо – игрок сборной Англии.
Источник: Express