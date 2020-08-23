Express: «Манчестер Юнайтед» вернется к переговорам по Санчо через год

Поскольку «Боруссия» из Дортмунда объявила, что полузащитник Джейдон Санчо начнет новый сезон в Германии, «Манчестер Юнайтед» остановил попытки купить игрока. Однако, по сведениям Express, вернется к вопросу через 12 месяцев.

Сумма потенциальной сделки и через год составит более 100 миллионов фунтов стерлингов, пишет источник.