«Боруссия» заявила, что Санчо остается в клубе на следующий сезон

Полузащитник Джейдон Санчо не покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно. Позицию озвучил руководитель немцев Михаэль Цорк.
«Санчо – в наших планах. Он будет играть за нас в следующем сезоне. Это окончательное решение. Это ответ на все вопросы», – цитирует Цорка пресс-служба «Боруссии».
- В минувшем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.
- Футболиста хочет заполучить «Манчестер Юнайтед».
Источник: твиттер «Боруссии»