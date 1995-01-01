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    «Боруссия» заявила, что Санчо остается в клубе на следующий сезон

    Полузащитник Джейдон Санчо не покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно. Позицию озвучил руководитель немцев Михаэль Цорк.

    «Санчо – в наших планах. Он будет играть за нас в следующем сезоне. Это окончательное решение. Это ответ на все вопросы», – цитирует Цорка пресс-служба «Боруссии».

    • В минувшем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.
    • Футболиста хочет заполучить «Манчестер Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Боруссии»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      JuicyG 1 час назад

      Ну и правильно,через год ПСЖ новый трансферный рекорд побьет,223 млн дадут)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1160

      LOKOfanatik19 > JuicyG 45 минут назад

      Какие 223 ляма, через год у него год по контракту останется и цена наоборот упадет, а если ему замажут жирный контракт, он вообще свободный уйдет в 22 году

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