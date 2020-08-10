«Боруссия» заявила, что Санчо остается в клубе на следующий сезон

Полузащитник Джейдон Санчо не покинет дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно. Позицию озвучил руководитель немцев Михаэль Цорк.

«Санчо – в наших планах. Он будет играть за нас в следующем сезоне. Это окончательное решение. Это ответ на все вопросы», – цитирует Цорка пресс-служба «Боруссии».