Sport Bild: «МЮ» готов увеличить Санчо зарплату почти в три раза – до 17,5 миллиона

«Манчестер Юнайтед» договорился с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо об условиях личного контракта, сообщает Sport Bild.

Английский клуб предложил Санчо пятилетний контракт с зарплатой в 17,5 миллиона евро в год. Его зарплата в «Боруссии» сейчас составляет около 6 миллионов.

Дортмундцы планируют увеличить заработок футболиста – в случае продления контракта, Санчо будет получать 10 миллионов евро.

Сообщалось, что «Боруссия» отвергла предложение «МЮ» по трансферу игрока в 89 миллионов евро и не готова расставаться с англичанином менее чем за 120 миллионов.