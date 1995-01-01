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    Sport Bild: «МЮ» готов увеличить Санчо зарплату почти в три раза – до 17,5 миллиона

    «Манчестер Юнайтед» договорился с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо об условиях личного контракта, сообщает Sport Bild.

    Английский клуб предложил Санчо пятилетний контракт с зарплатой в 17,5 миллиона евро в год. Его зарплата в «Боруссии» сейчас составляет около 6 миллионов.

    Дортмундцы планируют увеличить заработок футболиста – в случае продления контракта, Санчо будет получать 10 миллионов евро.

    Сообщалось, что «Боруссия» отвергла предложение «МЮ» по трансферу игрока в 89 миллионов евро и не готова расставаться с англичанином менее чем за 120 миллионов.

    • В минувшем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.
    • Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость вингера – 117 миллионов евро.

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    Источник: Sport Bild

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9121

      Skull_Boy 32 минуты назад

      Одного уже брали за 100ку и толку ноль, хотя в прошлом клубе был лучшим и в Германии игрок среднего уровня, который хоть через удар в створ опадает уже звезда, а после переезда никто их не помнит, единственный кто на ум приходит Кроос

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      Рейтинг: +10649

      KLIM777 45 минут назад

      Тут без вариантов 120 надо платить.

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