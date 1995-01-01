Sport Bild: «МЮ» готов увеличить Санчо зарплату почти в три раза – до 17,5 миллиона

Одного уже брали за 100ку и толку ноль, хотя в прошлом клубе был лучшим и в Германии игрок среднего уровня, который хоть через удар в створ опадает уже звезда, а после переезда никто их не помнит, единственный кто на ум приходит Кроос
«Манчестер Юнайтед» договорился с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо об условиях личного контракта, сообщает Sport Bild.
Английский клуб предложил Санчо пятилетний контракт с зарплатой в 17,5 миллиона евро в год. Его зарплата в «Боруссии» сейчас составляет около 6 миллионов.
Дортмундцы планируют увеличить заработок футболиста – в случае продления контракта, Санчо будет получать 10 миллионов евро.
Сообщалось, что «Боруссия» отвергла предложение «МЮ» по трансферу игрока в 89 миллионов евро и не готова расставаться с англичанином менее чем за 120 миллионов.
- В минувшем сезоне Санчо забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 44 матчах.
- Его контракт с «Боруссией» рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость вингера – 117 миллионов евро.