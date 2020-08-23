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  • Айртон: «Ещенко не переставая что-то подсказывает мне. В команде шутят, что он мой персональный тренер»

Айртон: «Ещенко не переставая что-то подсказывает мне. В команде шутят, что он мой персональный тренер»

23 августа 2020, 09:26
4

Защитник «Спартака» Айртон рассказал о взаимодействии с коллегой по амплуа Андреем Ещенко. Тот «плотно занимается» бразильцем.

– Ещенко недавно сказал, что делает из тебя топ-защитника. Главный совет от Андрея?

– Одним советом дело не обходится, идет постоянный подсказ. Рабочий, конструктивный. Когда в игре бегу по той бровке, где скамейка находится, Ещенко не переставая что-то подсказывает мне, говорит. Ребята шутят, что он мой персональный тренер. Это здорово, у нас хорошие отношения. Он друг, несмотря на языковой барьер. Понимаем друг друга.

  • Айртон играет в России с прошлого года.
  • Бразилец стоит на рынке 4 миллиона евро.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Ещенко Андрей Айртон
Комментарии (4)
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seth343
1598167012
Айртон для меня ты один из лучших в Спартаке, прислушайся к нему, хоть он ни когда не был топом, но опыт у него есть...
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JTherry
1598173229
"...несмотря на языковой барьер. Понимаем друг друга" ...интересно, на каком языке Ещенко общается с Айртоном))
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Алехсбургер.
1598186762
языковой барьер- проблемная тема.. Может из области пероральной перейти в ректальность..? Сам написал.сам и ужаснулся...))
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Nayturs
1598188807
Это конечно удобно помогать игроку, который и так очень не слабого уровня. Лучше было бы если бы Ещенко взял шевство над молодыми футболистами академии или спартака-2
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