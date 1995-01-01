Айртон: «Ещенко не переставая что-то подсказывает мне. В команде шутят, что он мой персональный тренер»

"...несмотря на языковой барьер. Понимаем друг друга"
...интересно, на каком языке Ещенко общается с Айртоном))
Защитник «Спартака» Айртон рассказал о взаимодействии с коллегой по амплуа Андреем Ещенко. Тот «плотно занимается» бразильцем.
– Ещенко недавно сказал, что делает из тебя топ-защитника. Главный совет от Андрея?
– Одним советом дело не обходится, идет постоянный подсказ. Рабочий, конструктивный. Когда в игре бегу по той бровке, где скамейка находится, Ещенко не переставая что-то подсказывает мне, говорит. Ребята шутят, что он мой персональный тренер. Это здорово, у нас хорошие отношения. Он друг, несмотря на языковой барьер. Понимаем друг друга.
- Айртон играет в России с прошлого года.
- Бразилец стоит на рынке 4 миллиона евро.
- «Спартак» в РПЛ идет восьмым.