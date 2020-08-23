Айртон: «Ещенко не переставая что-то подсказывает мне. В команде шутят, что он мой персональный тренер»

Защитник «Спартака» Айртон рассказал о взаимодействии с коллегой по амплуа Андреем Ещенко. Тот «плотно занимается» бразильцем.

– Ещенко недавно сказал, что делает из тебя топ-защитника. Главный совет от Андрея?

– Одним советом дело не обходится, идет постоянный подсказ. Рабочий, конструктивный. Когда в игре бегу по той бровке, где скамейка находится, Ещенко не переставая что-то подсказывает мне, говорит. Ребята шутят, что он мой персональный тренер. Это здорово, у нас хорошие отношения. Он друг, несмотря на языковой барьер. Понимаем друг друга.