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    Айртон: «Ещенко не переставая что-то подсказывает мне. В команде шутят, что он мой персональный тренер»

    Защитник «Спартака» Айртон рассказал о взаимодействии с коллегой по амплуа Андреем Ещенко. Тот «плотно занимается» бразильцем.

    – Ещенко недавно сказал, что делает из тебя топ-защитника. Главный совет от Андрея?

    – Одним советом дело не обходится, идет постоянный подсказ. Рабочий, конструктивный. Когда в игре бегу по той бровке, где скамейка находится, Ещенко не переставая что-то подсказывает мне, говорит. Ребята шутят, что он мой персональный тренер. Это здорово, у нас хорошие отношения. Он друг, несмотря на языковой барьер. Понимаем друг друга.

    • Айртон играет в России с прошлого года.
    • Бразилец стоит на рынке 4 миллиона евро.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6398

      JTherry 57 минут назад

      "...несмотря на языковой барьер. Понимаем друг друга"
      ...интересно, на каком языке Ещенко общается с Айртоном))

      0
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      Рейтинг: +1483

      seth343 2 часа назад

      Айртон для меня ты один из лучших в Спартаке, прислушайся к нему, хоть он ни когда не был топом, но опыт у него есть...

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