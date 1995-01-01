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    Ещенко: «Я плотно занялся Айртоном. Если он совместит скорость и навыки ведения силовой борьбы, станет топовым крайним защитником»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко помогает развиваться партнерам, рассказал 36-летний футболист «Советскому спорту». В частности, он работает с Айртоном.

    – На правах одного из двух наряду с Артемом Ребровым ветеранов берете шефство над молодыми футболистами? Часто к вам подходят за советом?

    – Сами молодые редко что-то спрашивают. Но мы следим за дисциплиной. Когда-то можем пошутить, а иногда и прикрикнуть, чтобы человек не расслаблялся. Постоянно напоминаем, что в «Спартаке» у каждого должна быть максимальная самоотдача. Проводим работу не только с россиянами, но и с иностранцами. Я вот сейчас плотно занялся Айртоном.

    – А что с бразильцем не так? Филонит на тренировках?

    – Да нет. Просто при его скорости ему надо прибавить в жесткости. Если Айртон сумеет совместить два этих качества – природную скорость и навыки ведения силовой борьбы, которые можно наработать на тренировках, то станет топовым крайним защитником. Постоянно твержу ему об этом.

    – Айртон бегает быстрее всех в «Спартаке»?

    – Да, он самый быстрый. После Ещенко, разумеется (смеется).

    – А на каком языке вы с ним общаетесь?

    – Бывает, подключаем переводчика, бывает, при помощи жестов. А иногда – на смеси русского и португальского. Я хорошо выучил все матерные слова по-португальски, а Айртон – по-русски. Так что мы друг друга понимаем.

    • Сегодня, 19 августа, «Спартак» сыграет с «Уфой».
    • «Спартак» в таблице идет пятым.
    • Ещенко в составе москвичей брал чемпионство.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7663

      paracetamol 1 час назад

      Сам-то кто? Айртон тебе 100 очков форы даст!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1455

      СвинкаСправедливости > paracetamol 45 минут назад

      И не только ему. Но Ещенко действительно многое понимает в обороне.
      Научить многому способен, я думаю.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6089

      Борат 1 час назад

      Стыдно за этих рылов !
      Такие они поганые хрюканы !
      Гыгы

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