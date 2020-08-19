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  • Ещенко: «Я плотно занялся Айртоном. Если он совместит скорость и навыки ведения силовой борьбы, станет топовым крайним защитником»

Ещенко: «Я плотно занялся Айртоном. Если он совместит скорость и навыки ведения силовой борьбы, станет топовым крайним защитником»

19 августа 2020, 00:23
8

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко помогает развиваться партнерам, рассказал 36-летний футболист «Советскому спорту». В частности, он работает с Айртоном.

– На правах одного из двух наряду с Артемом Ребровым ветеранов берете шефство над молодыми футболистами? Часто к вам подходят за советом?

– Сами молодые редко что-то спрашивают. Но мы следим за дисциплиной. Когда-то можем пошутить, а иногда и прикрикнуть, чтобы человек не расслаблялся. Постоянно напоминаем, что в «Спартаке» у каждого должна быть максимальная самоотдача. Проводим работу не только с россиянами, но и с иностранцами. Я вот сейчас плотно занялся Айртоном.

– А что с бразильцем не так? Филонит на тренировках?

– Да нет. Просто при его скорости ему надо прибавить в жесткости. Если Айртон сумеет совместить два этих качества – природную скорость и навыки ведения силовой борьбы, которые можно наработать на тренировках, то станет топовым крайним защитником. Постоянно твержу ему об этом.

– Айртон бегает быстрее всех в «Спартаке»?

– Да, он самый быстрый. После Ещенко, разумеется (смеется).

– А на каком языке вы с ним общаетесь?

– Бывает, подключаем переводчика, бывает, при помощи жестов. А иногда – на смеси русского и португальского. Я хорошо выучил все матерные слова по-португальски, а Айртон – по-русски. Так что мы друг друга понимаем.

  • Сегодня, 19 августа, «Спартак» сыграет с «Уфой».
  • «Спартак» в таблице идет пятым.
  • Ещенко в составе москвичей брал чемпионство.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Ещенко Андрей Айртон
Комментарии (8)
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paracetamol
1597787939
Сам-то кто? Айртон тебе 100 очков форы даст!
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oyabun
1597809855
Как бы Айртон и бегать не перестал после уроков Ещенко..
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бурминка
1597812145
К завершению карьеры Ещенко с удивлением узнает, что это Айртон плотно занимался им.Увеличивал скоростные данные Андрея.
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Сильвербой
1597818750
Ты главное его не научи своим "привозам", постоянным обрезам и неумению выбирать позицию на поле!!!!
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