«Бавария» в 11-й раз сыграет в финале ЛЧ. Это второй результат в истории

финал будет интересным и думаю результативным голы будут в обе стороны и не по разу
«Бавария» разгромила «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.
Благодаря этой победе мюнхенцы впервые с 2013 года и в 11-й раз в истории стали финалистами главного еврокубка.
11 выходов в финал Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов – это второй результат в истории. Столько же было в активе «Милана».
Рекорд по этому показателю принадлежит мадридскому «Реалу» (16).
- «Бавария» выиграла пять из десяти предыдущих финалов.
- В этом сезоне команда поборется за трофей с «ПСЖ».