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    «Бавария» в 11-й раз сыграет в финале ЛЧ. Это второй результат в истории

    «Бавария» разгромила «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.

    Благодаря этой победе мюнхенцы впервые с 2013 года и в 11-й раз в истории стали финалистами главного еврокубка.

    11 выходов в финал Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов – это второй результат в истории. Столько же было в активе «Милана».

    Рекорд по этому показателю принадлежит мадридскому «Реалу» (16).

    • «Бавария» выиграла пять из десяти предыдущих финалов.
    • В этом сезоне команда поборется за трофей с «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11142

      Garrincha58 3 часа назад

      финал будет интересным и думаю результативным голы будут в обе стороны и не по разу

      1
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      Рейтинг: +149

      cevin cigan > Garrincha58 1 час назад

      По любасу!!!

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