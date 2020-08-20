«Бавария» в 11-й раз сыграет в финале ЛЧ. Это второй результат в истории

«Бавария» разгромила «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Благодаря этой победе мюнхенцы впервые с 2013 года и в 11-й раз в истории стали финалистами главного еврокубка.

11 выходов в финал Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов – это второй результат в истории. Столько же было в активе «Милана».

Рекорд по этому показателю принадлежит мадридскому «Реалу» (16).