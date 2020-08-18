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  • Ещенко – о фото Урунова с брендовыми вещами: «Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле»

Ещенко – о фото Урунова с брендовыми вещами: «Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле»

18 августа 2020, 19:14
20

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил поступок партнера Остона Урунова. Узбекистанец после перехода в команду, не сыграв ни одного матча, выложил в инстаграме фото с брендовыми вещами.

«Когда мы всe это увидели, конечно, начали его подкалывать. Говорили: «Остон, кроме ЦУМа есть ещe и ГУМ. Что ж ты туда не сходил?». А потом ещe Айртон выложил своe шуточное фото с сумками Louis Vuitton. Все по-доброму посмеялись.

Думаю, Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле, а потом хвастаться дорогими покупками. Это же клуб с огромной армией болельщиков. Впрочем, большой проблемы я здесь не вижу. Может, он подарки родным накупил? Остон до этого играл в Узбекистане, потом в Уфе, понятно, что московские масштабы его сразу впечатлили», – сказал Ещенко «Советскому спорту».

  • Урунов завтра, 19 августа, может дебютировать в матче с «Уфой».
  • Он перешел в «Спартак» как раз из уфимского клуба.
  • Уруновым интересуется «Герта».

Фото: инстаграм игроков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Урунов Остон
Комментарии (20)
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Hektor 84
1597768584
Сейчас вся молодежь так одевается! Такую шумиху подняли с брендовыми вещами, и что такого? Ему что в трепье и обносках надо было фоткаться? Журналюшки раздули из мухи слона.
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"supermax"
1597771368
сколько шума из-за обычной фотки
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ivany4
1597772207
Фотография двусторонняя. Кто под каким углом посмотрит на это фото. С одной стороны - попал в "вещевой рай" с большими деньгами. Светские львы снисходительно улыбаются и поучают. А с другой стороны. Пошлет фотку домой, увидят соседские детишки. И ведь это может всколыхнуть молодежный футбол в республике.)))
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the teacher
1597772966
Можно таджика вывезти из таджикистана, но таджикистан вывезти из таджика нельзя
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NewLife
1597773524
Дешевые понты нищебродов.
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Муруал
1597775479
Переехав в москву,почувствовав вкус сладкой жизни,парень забил первый гвоздь в крышку гроба своей карьеры.
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petrucho-spb
1597775931
Пусть фоткается,это его жизнь.Как бабки старые на лавке.
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mutabor0992
1597791524
Современный папуас!
Ответить
бурминка
1597813097
Обосцаться про войну.Он же не украл ни чего.Думаю в родных пенатах такого не было, вот Остапа и понесло.
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paracetamol
1597831635
Зажрался урюк!
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