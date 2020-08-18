Ещенко – о фото Урунова с брендовыми вещами: «Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил поступок партнера Остона Урунова. Узбекистанец после перехода в команду, не сыграв ни одного матча, выложил в инстаграме фото с брендовыми вещами.

«Когда мы всe это увидели, конечно, начали его подкалывать. Говорили: «Остон, кроме ЦУМа есть ещe и ГУМ. Что ж ты туда не сходил?». А потом ещe Айртон выложил своe шуточное фото с сумками Louis Vuitton. Все по-доброму посмеялись.

Думаю, Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле, а потом хвастаться дорогими покупками. Это же клуб с огромной армией болельщиков. Впрочем, большой проблемы я здесь не вижу. Может, он подарки родным накупил? Остон до этого играл в Узбекистане, потом в Уфе, понятно, что московские масштабы его сразу впечатлили», – сказал Ещенко «Советскому спорту».

Урунов завтра, 19 августа, может дебютировать в матче с «Уфой».

Он перешел в «Спартак» как раз из уфимского клуба.

Уруновым интересуется «Герта».

Фото: инстаграм игроков.