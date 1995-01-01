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    Ещенко – о фото Урунова с брендовыми вещами: «Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил поступок партнера Остона Урунова. Узбекистанец после перехода в команду, не сыграв ни одного матча, выложил в инстаграме фото с брендовыми вещами.

    «Когда мы всe это увидели, конечно, начали его подкалывать. Говорили: «Остон, кроме ЦУМа есть ещe и ГУМ. Что ж ты туда не сходил?». А потом ещe Айртон выложил своe шуточное фото с сумками Louis Vuitton. Все по-доброму посмеялись.

    Думаю, Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле, а потом хвастаться дорогими покупками. Это же клуб с огромной армией болельщиков. Впрочем, большой проблемы я здесь не вижу. Может, он подарки родным накупил? Остон до этого играл в Узбекистане, потом в Уфе, понятно, что московские масштабы его сразу впечатлили», – сказал Ещенко «Советскому спорту».

    • Урунов завтра, 19 августа, может дебютировать в матче с «Уфой».
    • Он перешел в «Спартак» как раз из уфимского клуба.
    • Уруновым интересуется «Герта».

    Фото: инстаграм игроков.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 19:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3766

      "supermax" 1 минуту назад

      сколько шума из-за обычной фотки

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      Рейтинг: +7190

      alarm 37 минут назад

      косорылая ещенка ничего на поле не показала, кроме футболки после позорного проигрыша, и засветился на ютубе, когда ему на дороге рылу начистили (визжал как дефка!) - и ещё других учит.

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      Рейтинг: +2005

      ziborock > alarm 2 минуты назад

      А мне понравилось как Быстрову гей втащил!) Своих бьют?!)))

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      Рейтинг: +5089

      Hektor 84 48 минут назад

      Сейчас вся молодежь так одевается! Такую шумиху подняли с брендовыми вещами, и что такого? Ему что в трепье и обносках надо было фоткаться? Журналюшки раздули из мухи слона.

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      Рейтинг: +1488

      VGreen > Hektor 84 10 минут назад

      можно было просто не фоткаться)

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      Рейтинг: +34

      Отчим_Бората 1 час назад

      .... Читаю про узбека, а стыдно за пасынка(((

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