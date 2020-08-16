Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Чертаново» – о продаже игроков в «Крылья»: «Чтобы играть в ФНЛ, нужны деньги, а самарцы хотят выйти в РПЛ»

    Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин объяснил продажу группы игроков в «Крылья «Советов».

    «Поступило предложение от «Крыльев», и мы согласились, футболисты тоже согласились. Все очень просто и банально: нам нужны деньги, чтобы играть в ФНЛ, а «Крылья» ставят задачу выйти в Премьер-лигу. У них город с таким стадионом, наверное, он должен быть представлен в РПЛ. Футболисты у нас сильные, амбициозные, они достойны больших зарплат, которые в «Чертаново» невозможны».

    Мы не ставили никаких задач ни в прошлом сезоне, ни в этом. Футболисты хотят играть и прогрессировать – на место одних приходят другие. Академия работает хорошо, будем готовить следующее поколение ребят. Если они смогут в составе «Чертаново» пробиться, значит хорошо, не смогут – значит просто заявят о себе».

    • «Чертаново» на продаже восьми игроков в «Крылья» заработал 277 миллионов рублей.
    • По инсайдерской информации, с обоими клубами связан агент Павел Андреев.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2020 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -103

      Ilya26 17 августа 2020, 00:29

      Борат- пудель алармовский у них главные редакторы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 16 августа 2020, 23:43

      Аааааахахаха, журналюхи, это край. Чертаново итак играет в ФНЛ. Вы че там курите, что такие заголовки придумываете? Может вам стоит слова гендиректора Чертаново сначала прочитать, а уже потом заголовки свои клепать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > bset 17 августа 2020, 05:43

      ты просто не до понял, видимо в плане содержания клуба по бабкам он имел в виду)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Mister_Tomsk 17 августа 2020, 09:57

      Там заголовок был "Чтобы выйти в ФНЛ, нужны деньги". Уже поправить успели)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11