Гендиректор «Чертаново» – о продаже игроков в «Крылья»: «Чтобы играть в ФНЛ, нужны деньги, а самарцы хотят выйти в РПЛ»

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин объяснил продажу группы игроков в «Крылья «Советов».

«Поступило предложение от «Крыльев», и мы согласились, футболисты тоже согласились. Все очень просто и банально: нам нужны деньги, чтобы играть в ФНЛ, а «Крылья» ставят задачу выйти в Премьер-лигу. У них город с таким стадионом, наверное, он должен быть представлен в РПЛ. Футболисты у нас сильные, амбициозные, они достойны больших зарплат, которые в «Чертаново» невозможны».

Мы не ставили никаких задач ни в прошлом сезоне, ни в этом. Футболисты хотят играть и прогрессировать – на место одних приходят другие. Академия работает хорошо, будем готовить следующее поколение ребят. Если они смогут в составе «Чертаново» пробиться, значит хорошо, не смогут – значит просто заявят о себе».