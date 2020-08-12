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15-летний Пиняев забил первый гол на взрослом уровне

12 августа 2020, 18:44
45

В матче 3-го тура ФНЛ «Иртыш» принимал «Чертаново» и проиграл со счетом 1:2.

Один из мячей у гостей забил форвард Сергей Пиняев. Для 15-летнего футболиста этот гол стал первым на профессиональном уровне.

В предыдущих двух турах Пиняев отметился двумя голевыми передачами.

  • Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
  • Англичане следят за выступлениями форварда в ФНЛ.
  • Пиняев – самый молодой игрок в истории ФНЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Бомбардир»
Россия. ФНЛ Чертаново
Комментарии (45)
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кто там
1597247328
Главное что бы до совершеннолетия (или когда там могут клубы АПЛ покупать игроков) не затух и не попал в лапы бзениту. Удачи парню.
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Есь Казарский
1597248841
Красавчик!200 тыщ евро стоит уже на трансфермаркете
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Spartak Piter
1597251400
парень талантливый. Главное что бы потом его не забрал в свой мордер СБГТ клуб, который явлется представителем ЛГБТ в футболе. Носит голубые майки, поддерживается правительством и чпокается на видосах в развдевалках. В общем геи с берегов Невы. Прости Санкт-Петербург за этот ПОЗОР!!!!!
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Woodbreak
1597253299
Это же второй Алан Гатагов по таланту)()))(())(
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Челнинец
1597256920
Скоро Зеня купит игрока, предложит бешеные деньги, у Пиняя башку снесет, года два посидит на скамье, и все и не вспомним Пиняя!
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tratiowequagma
1597294000
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спартачvseдебил
1598028001
красдарских
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спартачvseдебил
1598028219
пыняеев
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