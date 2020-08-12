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    15-летний Пиняев забил первый гол на взрослом уровне

    В матче 3-го тура ФНЛ «Иртыш» принимал «Чертаново» и проиграл со счетом 1:2.

    Один из мячей у гостей забил форвард Сергей Пиняев. Для 15-летнего футболиста этот гол стал первым на взрослом уровне.

    В предыдущих двух турах Пиняев отметился двумя голевыми передачами.

    • Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
    • Англичане следят за выступлениями форварда в ФНЛ.
    • Пиняев – самый молодой игрок в истории ФНЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Есь Казарский 3 минуты назад

      Красавчик!200 тыщ евро стоит уже на трансфермаркете

      0
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      Рейтинг: +1825

      Semenycch 4 минуты назад

      Талантливый парень, нужно забирать.

      0
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      Рейтинг: +11219

      silver29 7 минут назад

      Молодец, но мечта этих пацанов не РПЛ, а свалить за бугор. Да и нет у них здесь будущего.

      0
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      Рейтинг: +712

      кто там 28 минут назад

      Главное что бы до совершеннолетия (или когда там могут клубы АПЛ покупать игроков) не затух и не попал в лапы бзениту.
      Удачи парню.

      4
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      Рейтинг: +123

      armen10 > кто там 21 минуту назад

      Да, само страшное что может быть с ним, это если фк газпром его купит. Ждем в мю русского вундеркинда, будет очень круто

      4
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