15-летний Пиняев забил первый гол на взрослом уровне

В матче 3-го тура ФНЛ «Иртыш» принимал «Чертаново» и проиграл со счетом 1:2.
Один из мячей у гостей забил форвард Сергей Пиняев. Для 15-летнего футболиста этот гол стал первым на профессиональном уровне.
В предыдущих двух турах Пиняев отметился двумя голевыми передачами.
- Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
- Англичане следят за выступлениями форварда в ФНЛ.
- Пиняев – самый молодой игрок в истории ФНЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: «Бомбардир»