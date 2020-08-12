15-летний Пиняев забил первый гол на взрослом уровне

Красавчик!200 тыщ евро стоит уже на трансфермаркете
В матче 3-го тура ФНЛ «Иртыш» принимал «Чертаново» и проиграл со счетом 1:2.
Один из мячей у гостей забил форвард Сергей Пиняев. Для 15-летнего футболиста этот гол стал первым на взрослом уровне.
В предыдущих двух турах Пиняев отметился двумя голевыми передачами.
- Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».
- Англичане следят за выступлениями форварда в ФНЛ.
- Пиняев – самый молодой игрок в истории ФНЛ.
15-летний Пиняев забивает «Иртышу»Похоже, что Золотой мяч отменили в этом году, потому что они забоялись вручать его этому гению! pic.twitter.com/IZgCeYcqHf— Рейтинг Букмекеров (@bookierating) August 12, 2020