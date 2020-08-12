15-летний Пиняев забил первый гол на взрослом уровне

В матче 3-го тура ФНЛ «Иртыш» принимал «Чертаново» и проиграл со счетом 1:2.

Один из мячей у гостей забил форвард Сергей Пиняев. Для 15-летнего футболиста этот гол стал первым на профессиональном уровне.

В предыдущих двух турах Пиняев отметился двумя голевыми передачами.

Игрок проходил стажировки в «Манчестер Юнайтед».

Англичане следят за выступлениями форварда в ФНЛ.

Пиняев – самый молодой игрок в истории ФНЛ.