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    Сарри: «Думаю, «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Лионом».

    • В первом матче во Франции туринцы уступили со счeтом 0:1.
    • В ответной встрече «Юве» победил 2:1, но из-за правила гостевого гола вылетел.

    «Мы выбыли из турнира, в котором выиграли шесть матчей из восьми, один сыграли вничью и один проиграли. Это означает, что в восьми играх мы набрали условные 19 очков. Если бы в ЛЧ была таблица, мы занимали бы первое или второе место.

    Вместо этого «Ювентус» вылетел. Вот почему мне очень грустно. Думаю, «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов»,– сказал Сарри.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9788

      DeStar 23 минуты назад

      игра юве при сарри всегда однообразная, смотреть порой противно ,ни скоростей, ни хрена. Оттого и мало голов забивают, мне правда нравился Наполи сарри, считал его одним из самых интересных клубов атаке, а потом дно.

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      Рейтинг: +240

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Саррибол примитивен и работает только пока соперник не раскусит убогую тактику позиционной атаки и забросов на центрфорварда. В Челси в этом убедились, теперь пришла очередь туринцев.

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      Рейтинг: +150

      mama1991 > Радио1000шумеров 56 минут назад

      не являюсь поклонником сарри, но челси при нем третье место взял после сити и ливера, плюс лига европы, поэтому Коментарии не уместны.

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      Рейтинг: +240

      Радио1000шумеров > mama1991 35 минут назад

      Занял третье место, хотя по итогам первого круга боролся за чемпионство. Во втором круге Челси посыпался, включая эпичный влет от МанСити 0-6, и если бы не еще более ужасная игра на финише чепионата Тотэма и Арсенала, Челси вообще не попал в зону ЛЧ.

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      Рейтинг: +9149

      Skull_Boy 1 час назад

      Да скорее ты проклят, раз из 30 игроков выбрать 11 не можешь и пора Юве искать нормального воротчика, а не это польское полено

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      Рейтинг: +4808

      Hektor 84 1 час назад

      Игра команды ни какая а он о проклятии говорит

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      Рейтинг: +2439

      panmon 1 час назад

      Я думаю ты ужасный тренер, который за 2 года не поставил никой игры! Вся надежда на то что звёзды что-нибудь соорудят в атаке на опыте

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