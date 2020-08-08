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Сарри: «Думаю, «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов»

8 августа 2020, 11:23
16

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Лионом».

  • В первом матче во Франции туринцы уступили со счeтом 0:1.
  • В ответной встрече «Юве» победил 2:1, но из-за правила гостевого гола вылетел.

«Мы выбыли из турнира, в котором выиграли шесть матчей из восьми, один сыграли вничью и один проиграли. Это означает, что в восьми играх мы набрали условные 19 очков. Если бы в ЛЧ была таблица, мы занимали бы первое или второе место.

Вместо этого «Ювентус» вылетел. Вот почему мне очень грустно. Думаю, «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов»,– сказал Сарри.

Роналду забил все голы «Ювентуса» в плей-офф двух последних сезонов ЛЧ

«Ювентус» впервые в истории вылетел из плей-офф еврокубков от французской команды

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Ювентус Лион Сарри Маурицио
Комментарии (16)
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panmon
1596875744
Я думаю ты ужасный тренер, который за 2 года не поставил никой игры! Вся надежда на то что звёзды что-нибудь соорудят в атаке на опыте
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Hektor 84
1596877314
Игра команды ни какая а он о проклятии говорит
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Skull_Boy
1596877351
Да скорее ты проклят, раз из 30 игроков выбрать 11 не можешь и пора Юве искать нормального воротчика, а не это польское полено
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Ганнибал Лектор
1596882462
Я думаю, что не клуб проклят, а тренер бездарен. Команда, в которой Дибала - игрок ротации просто обязана проходить Лион. Да что там - Зенит по сумме двух матчей условно прошел Лион.
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Gothic_Spirit
1596885565
Ахахахах Ну точно,это не сарри дно,это все бабка нашептала
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БарселонаНавсегда
1596888950
1. Вратарь. Норм.

2. Левый защитник. Сандро был отличным до Сарри, но при нем ужасен. Что-то нужно менять.

3. Центральные защитники. Это кошмар. Кьеллини и Бонуччи наводили ужас на любую атаку мира. Сейчас защита наводит ужас на фанатов. Де лигт не может играть в классику итальянской защиты. Нужно либо отказываться от каттеначо, либо убирать голландца.

4. Правый защитник. Куадрадо не защитник. Данило не уровень топклуба. Позиция просто отсутствует.

5. Опорная зона. Всегда была гордостью клуба. Сейчас же проходной двор. Бентанкур слаб. Хедира и Матюиди пенсионеры. Пьянич уже В Барселоне. Рабьо вообще не подходит ювентусу.

6. Цап.Рэмзи не тянет уровень. Пьянич в Барселоне. Дибалу ставят играть где угодно, но не цапа. Это просто фиаско.

7. Крайние напы/инсайды. Справа в принципе нормально смотрятся и Дуглас коста и куадрадо, если их не перегружать обороной. Бернардески ужасно. Слева все ОК, когда там криш, но его туда ставят по праздникам, а если не он, то там автоматом оказывается чел не на своей позиции.

8. Центронап. Игуаин... дибала... криштиану... все это просто создает дополнительные проблемы. Криш должен играть слева, дибала цапа, игуаин в наполи. Нет забивного форварда, нет побед.

9. Тренер. На выход, срочно.
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Alex Flash
1596893020
Это - итог сезона. Команда выглядела не убедительно. Особенно летом
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Dizayner
1596898603
все дело в тебе (было) и нечего тут отмазки впаривать, уже не хляет. проклят? не смеши мои тапочки тренеришко. с таким составом не может быть проклятий, не должно быть, глупости. ну не можешь ты в топ клубе, не тот уровень
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vmonomah17
1596903300
Неплохая маза. Нашим тренерам на заметку)))
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CSKA471
1596914418
Курить нельзя-труба сезону, Маурицио не твоя движуха в этом. Все движется давай вперед и не старей и будь бодрей!
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