Сарри: «Думаю, «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Лионом».

В первом матче во Франции туринцы уступили со счeтом 0:1.

В ответной встрече «Юве» победил 2:1, но из-за правила гостевого гола вылетел.

«Мы выбыли из турнира, в котором выиграли шесть матчей из восьми, один сыграли вничью и один проиграли. Это означает, что в восьми играх мы набрали условные 19 очков. Если бы в ЛЧ была таблица, мы занимали бы первое или второе место.

Вместо этого «Ювентус» вылетел. Вот почему мне очень грустно. Думаю, «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов»,– сказал Сарри.

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