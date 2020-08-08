Сарри: «Думаю, «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Лионом».
- В первом матче во Франции туринцы уступили со счeтом 0:1.
- В ответной встрече «Юве» победил 2:1, но из-за правила гостевого гола вылетел.
«Мы выбыли из турнира, в котором выиграли шесть матчей из восьми, один сыграли вничью и один проиграли. Это означает, что в восьми играх мы набрали условные 19 очков. Если бы в ЛЧ была таблица, мы занимали бы первое или второе место.
Вместо этого «Ювентус» вылетел. Вот почему мне очень грустно. Думаю, «Ювентус» проклят в Лиге чемпионов»,– сказал Сарри.
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Источник: Goal.com
2. Левый защитник. Сандро был отличным до Сарри, но при нем ужасен. Что-то нужно менять.
3. Центральные защитники. Это кошмар. Кьеллини и Бонуччи наводили ужас на любую атаку мира. Сейчас защита наводит ужас на фанатов. Де лигт не может играть в классику итальянской защиты. Нужно либо отказываться от каттеначо, либо убирать голландца.
4. Правый защитник. Куадрадо не защитник. Данило не уровень топклуба. Позиция просто отсутствует.
5. Опорная зона. Всегда была гордостью клуба. Сейчас же проходной двор. Бентанкур слаб. Хедира и Матюиди пенсионеры. Пьянич уже В Барселоне. Рабьо вообще не подходит ювентусу.
6. Цап.Рэмзи не тянет уровень. Пьянич в Барселоне. Дибалу ставят играть где угодно, но не цапа. Это просто фиаско.
7. Крайние напы/инсайды. Справа в принципе нормально смотрятся и Дуглас коста и куадрадо, если их не перегружать обороной. Бернардески ужасно. Слева все ОК, когда там криш, но его туда ставят по праздникам, а если не он, то там автоматом оказывается чел не на своей позиции.
8. Центронап. Игуаин... дибала... криштиану... все это просто создает дополнительные проблемы. Криш должен играть слева, дибала цапа, игуаин в наполи. Нет забивного форварда, нет побед.
9. Тренер. На выход, срочно.