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    Каррера: «Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол»

    Главный тренер АЕКа Массимо Каррера оценил трансфер в «Спартак» форварда Александра Кокорина. Итальянец ранее возглавлял москвичей.

    «Кокорин – потрясающий игрок. Он именно тот нападающий, который наделен великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина все отлично с физической формой.

    Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в «спартаковский футбол. Мне кажется, что у Александра все получится в «Спартаке», – сказал Каррера Metaratings.

    • Кокорин за три года в «Спартаке» заработает более миллиарда рублей.
    • Каррера брал со «Спартаком» РПЛ.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5063

      Борат 8 минут назад

      Один уголовник хвалит другого !!!
      Позор рылам !
      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3270

      "supermax" 27 минут назад

      а где бораты - пи*ераты?

      0
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