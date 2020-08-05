Каррера: «Кокорин знает, как играть в спартаковский футбол»

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера оценил трансфер в «Спартак» форварда Александра Кокорина. Итальянец ранее возглавлял москвичей.
«Кокорин – потрясающий игрок. Он именно тот нападающий, который наделен великолепной техникой. Кроме того, у Кокорина все отлично с физической формой.
Александр много забивает, делает результативные передачи. Но, что самое главное, Кокорин знает, как играть в «спартаковский футбол. Мне кажется, что у Александра все получится в «Спартаке», – сказал Каррера Metaratings.
- Кокорин за три года в «Спартаке» заработает более миллиарда рублей.
- Каррера брал со «Спартаком» РПЛ.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: Metaratings