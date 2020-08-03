Венгер считает «Манчестер Сити» и «ПСЖ» фаворитами Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер порассуждал о том, кто имеет наибольшие шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Когда вы играете против «Аталанты» или «Атлетико», всe может произойти. Но для меня «Манчестер Сити» и «ПСЖ» являются фаворитами с точки зрения их потенциала. Я чувствую, что «ПСЖ» менее силeн, чем три-четыре года назад. Конкуренция тогда была сильнее.

Но я думаю, что качество европейского футбола находится на высоком уровне и эти команды по-прежнему входят в число лучших.

Мы не должны искать причины, почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл ЛЧ. Даже «Реал» не побеждал в турнире в течение 10-15 лет, а потом выиграл его три раза подряд», – сказал Венгер.