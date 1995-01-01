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    Венгер считает «Манчестер Сити» и «ПСЖ» фаворитами Лиги чемпионов

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер порассуждал о том, кто имеет наибольшие шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

    «Когда вы играете против «Аталанты» или «Атлетико», всe может произойти. Но для меня «Манчестер Сити» и «ПСЖ» являются фаворитами с точки зрения их потенциала. Я чувствую, что «ПСЖ» менее силeн, чем три-четыре года назад. Конкуренция тогда была сильнее.

    Но я думаю, что качество европейского футбола находится на высоком уровне и эти команды по-прежнему входят в число лучших.

    Мы не должны искать причины, почему «ПСЖ» до сих пор не выиграл ЛЧ. Даже «Реал» не побеждал в турнире в течение 10-15 лет, а потом выиграл его три раза подряд», – сказал Венгер.

    • Лига чемпионов возобновится на этой неделе.
    • «ПСЖ» в четвертьфинале сыграет с «Аталантой».
    • «Манчестер Сити» в 1/8 финала встретится с «Реалом».

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    Источник: Get French Football News

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