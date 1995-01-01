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    Семак – лучший тренер РПЛ сезона-2019/20

    Тренеры и капитаны команд РПЛ выбрали лучшего тренера прошлого сезона. Им стал чемпион Сергей Семак.

    «В голосовании участвовали капитаны и тренеры 16 команд лиги, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также представители средств массовой информации и эксперты телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Семаку отдали первое место 21 участник», – информирует РПЛ.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4512

      Hektor 84 15 минут назад

      А я бы за Кашшаи проголосовал. Лучше Семака однозначно.

      1
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      Рейтинг: +845

      моэм 46 минут назад

      Сам то он тоже так думает?...даже при том что никак не мог обыграть без помощи судьи с "левым" пенальти Химки из ФНЛ ?

      1
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      Рейтинг: +130

      Землякруглая 1 час назад

      Семак лучший? Гыгы

      0
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      Рейтинг: +720

      Соарес 1 час назад

      Хорошо тренирует в раздевалке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4748

      Борат 2 часа назад

      пиджак на 16-м месте, а тадеска на 18-м !
      позор рылам !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +1738

      vsespartak01 > Борат 1 час назад

      борат и его творение пупсик -долбоепы!!!стыдно за бомжарских рыл!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10564

      silver29 2 часа назад

      Лига чемпионов покажет, кто весной куда гадил.

      5
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      Рейтинг: +1428

      Semenycch 2 часа назад

      Кто бы сомневался!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1071

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Заслуженно, мои поздравления.

      3
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      Рейтинг: +1221

      _Marqella_ 2 часа назад

      В лучшей команде,лучший тренер...

      0
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      Рейтинг: +24636

      zra78 2 часа назад

      Это пиз.ец,он тренер оказывается,тогда борат с бомбардира творец мысли и письма....

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