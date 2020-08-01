Семак – лучший тренер РПЛ сезона-2019/20

Тренеры и капитаны команд РПЛ выбрали лучшего тренера прошлого сезона. Им стал чемпион Сергей Семак.
«В голосовании участвовали капитаны и тренеры 16 команд лиги, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также представители средств массовой информации и эксперты телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Семаку отдали первое место 21 участник», – информирует РПЛ.
- «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль.
- «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
- 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом» в Москве.
Источник: телеграм-канал РПЛ