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Семак – лучший тренер РПЛ сезона-2019/20

1 августа 2020, 18:12
16

Тренеры и капитаны команд РПЛ выбрали лучшего тренера прошлого сезона. Им стал чемпион Сергей Семак.

«В голосовании участвовали капитаны и тренеры 16 команд лиги, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также представители средств массовой информации и эксперты телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Семаку отдали первое место 21 участник», – информирует РПЛ.

  • «Зенит» во второй раз в истории оформил золотой дубль.
  • «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
  • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом» в Москве.

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (16)
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zra78
1596295983
Это пиз.ец,он тренер оказывается,тогда борат с бомбардира творец мысли и письма....
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_Marqella_
1596296024
В лучшей команде,лучший тренер...
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LOKOfanatik19
1596296107
Заслуженно, мои поздравления.
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Соарес
1596299236
Хорошо тренирует в раздевалке
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моэм
1596302436
Сам то он тоже так думает?...даже при том что никак не мог обыграть без помощи судьи с "левым" пенальти Химки из ФНЛ ?
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Hektor 84
1596304297
А я бы за Кашшаи проголосовал. Лучше Семака однозначно.
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alp
1596307260
я тоже так щетаю.. Богданычу опыта, смелости и творческих успехов!
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paracetamol
1596310322
Справедливо, а Тадеска - худший!
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slavа0508
1596366424
Сложный вопрос,,у Зенита состав сильнейший в лиге это однозначно....а вот на каком месте был бы он имея хотя бы состав Спартака( пятый по силе примерно) или Ростова...
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