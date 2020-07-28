Шалимов: «Считаю, что справился с работой в «Ахмате»

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал увольнение из грозненского клуба.

«До сезона руководством грозненского клуба ставились амбициозные задачи. Но когда я возглавил команду, осталась всего одна цель – сохранить прописку в РПЛ, так как «Ахмат» находился на предпоследнем месте. Мы с тренерским штабом и игроками задачу выполнили, но, видимо, на решение руководства повлияли два поражения в последних турах.

Если бы мы вылетели, это была бы катастрофа и для меня, и для клуба, а так мне себя корить не за что. Считаю, что справился с работой. Но у «Ахмата» амбициозное руководство, видимо, оно посчитало, что так грозненский клуб не имеет права проигрывать. Это мое предположение», – сказал Шалимов.

Шалимов – после разгрома от «Спартака»: «У «Ахмата» хороший день. Мы остались в РПЛ»