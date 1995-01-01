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    Шалимов: «Считаю, что справился с работой в «Ахмате»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал увольнение из грозненского клуба.

    «До сезона руководством грозненского клуба ставились амбициозные задачи. Но когда я возглавил команду, осталась всего одна цель – сохранить прописку в РПЛ, так как «Ахмат» находился на предпоследнем месте. Мы с тренерским штабом и игроками задачу выполнили, но, видимо, на решение руководства повлияли два поражения в последних турах.

    Если бы мы вылетели, это была бы катастрофа и для меня, и для клуба, а так мне себя корить не за что. Считаю, что справился с работой. Но у «Ахмата» амбициозное руководство, видимо, оно посчитало, что так грозненский клуб не имеет права проигрывать. Это мое предположение», – сказал Шалимов.

    Шалимов – после разгрома от «Спартака»: «У «Ахмата» хороший день. Мы остались в РПЛ»

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +121

      cevin cigan 15 минут назад

      Вот так становятся тренерами "пожарниками". Шалимову удалось,Талалаеву не удалось с Крыльями.

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      Рейтинг: +1791

      Genz 30 минут назад

      Шалимов поставил в Ахмате дисциплину,самоотдачу. Фланги стали работать,парни цеплялись за каждый мяч. Это намного лучше чем все,что было до него. К сожалению в Ахмате плохая селекция нападающих. Ни одного нет нормального. Всех,кто сейчас есть ,надо выгнать из-за профнегодеости и купить ,кто может распорядиться мячом и закатить в ворота

      0
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      Рейтинг: +516

      balam 31 минуту назад

      вроде как бы справился.спасибо что живой

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      Рейтинг: +6820

      paracetamol 31 минуту назад

      Кого еще будешь спасать дальше?

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