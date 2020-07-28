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Шалимов: «Считаю, что справился с работой в «Ахмате»

28 июля 2020, 18:10
6

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал увольнение из грозненского клуба.

«До сезона руководством грозненского клуба ставились амбициозные задачи. Но когда я возглавил команду, осталась всего одна цель – сохранить прописку в РПЛ, так как «Ахмат» находился на предпоследнем месте. Мы с тренерским штабом и игроками задачу выполнили, но, видимо, на решение руководства повлияли два поражения в последних турах.

Если бы мы вылетели, это была бы катастрофа и для меня, и для клуба, а так мне себя корить не за что. Считаю, что справился с работой. Но у «Ахмата» амбициозное руководство, видимо, оно посчитало, что так грозненский клуб не имеет права проигрывать. Это мое предположение», – сказал Шалимов.

Шалимов – после разгрома от «Спартака»: «У «Ахмата» хороший день. Мы остались в РПЛ»

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Ахмат Шалимов Игорь
Комментарии (6)
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paracetamol
1595950262
Кого еще будешь спасать дальше?
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balam
1595950289
вроде как бы справился.спасибо что живой
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cevin cigan
1595951207
Вот так становятся тренерами "пожарниками". Шалимову удалось,Талалаеву не удалось с Крыльями.
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fhnv
1596011823
Шалимов исчезни! для начала научись уважать людей,а не считать их за быдло!
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