Шалимов – после разгрома от «Спартака»: «У «Ахмата» хороший день. Мы остались в РПЛ»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов после матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3) обратил внимание, что его команда сохранила прописку в лиге на следующий сезон. Чеченцы настраиваются на позитив.

«Мы проиграли 0:3, но сегодня у нас хороший день. Мы остались в Премьер-лиге. Конечно, такая задача до чемпионата не ставилась, но мы выбрались из зоны вылета, поэтому матч со «Спартаком» забываем и настраиваемся на позитив», – сказал Шалимов.