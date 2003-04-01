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    Артета: «Такие игроки, как Аршавин, Мхитарян, нужны любой команде»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, каких футболистов ему не хватает. В частности, прозвучала фамилия Андрея Аршавина.

    «Вспомните, кто играл в «Арсенале» на позициях Маттео Гендузи и Месута Озила. На ум приходят Санти Касорла, Томаш Росицки, Андрей Аршавин, Аарон Рэмзи, Генрих Мхитарян, Джек Уилшир.

    Их в клубе уже нет. Мы должны сделать так, чтобы такие футболисты выступали за «Арсенал» и впредь. Они нужны любой команде», – цитирует Артету Sky Sports.

    • Аршавин играл в «Арсенале» с 2009 по 2013 год.
    • Он провел в АПЛ 105 матчей, забил 23 гола.
    • Трофеев с «Арсеналом» Аршавин не взял.

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    Источник: Sky Sports

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