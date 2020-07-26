Артета: «Такие игроки, как Аршавин, Мхитарян, нужны любой команде»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, каких футболистов ему не хватает. В частности, прозвучала фамилия Андрея Аршавина.

«Вспомните, кто играл в «Арсенале» на позициях Маттео Гендузи и Месута Озила. На ум приходят Санти Касорла, Томаш Росицки, Андрей Аршавин, Аарон Рэмзи, Генрих Мхитарян, Джек Уилшир.

Их в клубе уже нет. Мы должны сделать так, чтобы такие футболисты выступали за «Арсенал» и впредь. Они нужны любой команде», – цитирует Артету Sky Sports.