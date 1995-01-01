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    Уткин: «Из футбольных деятелей больше всего проблем и кровавых слез мне причинил Романцев. Это лучший тренер постсоветской России»

    Видеоблогер Василий Уткин рассказал об отношениях с бывшим главным тренером сборной России и «Спартака» Олегом Романцевым. Журналист считает его лучшим.

    «1:18 в Лиге чемпионов со «Спартаком» случились с лучшим тренером постсоветской России Романцевым. Он один из лучших в нашей послевоенной истории. А как вы хотели? Так оно и есть. Эти 1:18 были в том числе личностным провалом, драмой.

    Ни один футбольный деятель не причинял мне столько проблем и кровавых слез, сколько Олег Иванович Романцев», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

    • Романцев не тренирует с 2005 года.
    • В качестве тренера он восемь раз брал чемпионат России.
    • Он возил сборную России на чемпионат мира-2002.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4565

      alarm 5 минут назад

      1:18 стыдно! рекорд на все времена! позор просто!

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      Рейтинг: +13984

      vka1970 5 минут назад

      Обычно лучшие и самые требовательные. Что требует от себя, переносит и на других.Это аксиома.

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      Рейтинг: +8445

      KOLBIS 8 минут назад

      А я его без сигареты не помню)))Романцева...

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      Рейтинг: +17720

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      На вид Вася толстокожий, но, оказывается, чувствительный как девчонка.)

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