Уткин: «Из футбольных деятелей больше всего проблем и кровавых слез мне причинил Романцев. Это лучший тренер постсоветской России»

Видеоблогер Василий Уткин рассказал об отношениях с бывшим главным тренером сборной России и «Спартака» Олегом Романцевым. Журналист считает его лучшим.
«1:18 в Лиге чемпионов со «Спартаком» случились с лучшим тренером постсоветской России Романцевым. Он один из лучших в нашей послевоенной истории. А как вы хотели? Так оно и есть. Эти 1:18 были в том числе личностным провалом, драмой.
Ни один футбольный деятель не причинял мне столько проблем и кровавых слез, сколько Олег Иванович Романцев», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.
- Романцев не тренирует с 2005 года.
- В качестве тренера он восемь раз брал чемпионат России.
- Он возил сборную России на чемпионат мира-2002.
Источник: Бомбардир.ру