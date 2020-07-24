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  • Уткин: «Из футбольных деятелей больше всего проблем и кровавых слез мне причинил Романцев. Это лучший тренер постсоветской России»

Уткин: «Из футбольных деятелей больше всего проблем и кровавых слез мне причинил Романцев. Это лучший тренер постсоветской России»

24 июля 2020, 20:15
10

Видеоблогер Василий Уткин рассказал об отношениях с бывшим главным тренером сборной России и «Спартака» Олегом Романцевым. Журналист считает его лучшим.

«1:18 в Лиге чемпионов со «Спартаком» случились с лучшим тренером постсоветской России Романцевым. Он один из лучших в нашей послевоенной истории. А как вы хотели? Так оно и есть. Эти 1:18 были в том числе личностным провалом, драмой.

Ни один футбольный деятель не причинял мне столько проблем и кровавых слез, сколько Олег Иванович Романцев», – сказал Уткин на собственном ютуб-канале.

  • Романцев не тренирует с 2005 года.
  • В качестве тренера он восемь раз брал чемпионат России.
  • Он возил сборную России на чемпионат мира-2002.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1595612454
На вид Вася толстокожий, но, оказывается, чувствительный как девчонка.)
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KOLBIS
1595613730
А я его без сигареты не помню)))Романцева...
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vka1970
1595613921
Обычно лучшие и самые требовательные. Что требует от себя, переносит и на других.Это аксиома.
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alex1951
1595614644
Васисуалий ,мастер художественного слова, а просче высказаться слабо? То ты плакал,то Роме аллилуйю поёшь....определись ,вкусная утка с яблоками)))
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Hektor 84
1595624189
На то время когда он тренировал соглашусь он был лучший. Но за всё время постсоветской России лучшим считаю Семина. Кстати он самый титулованный тренер России.
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paracetamol
1595640623
Не пора ли Васе заткнуться, а то ведь и закажут ненароком за вынос грязи из избы!
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Oldtrafford83
1595658910
Шавки проснулись увидев новость про 1:18 и начали брызгать фантазией))
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ySS
1595708382
Романцев, сколько мог, ехал на багаже Бескова, но алкоголь взял верх, и все сумасшедшие ресурсы превратились в прах
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