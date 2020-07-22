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  • Metaratings: «Спартак» будет выплачивать зарплату игрокам, арендованным «Химками»

Metaratings: «Спартак» будет выплачивать зарплату игрокам, арендованным «Химками»

22 июля 2020, 15:46
23

Несколько футболистов «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки».

По информации Metaratings, зарплата этим игрокам будет выплачиваться московским клубом. Как сообщал «РБ-Спорт», «Химки» арендуют у «Спартака» Артема Тимофеева, Георгия Мелкадзе, Максима Глушенкова, Резиуана Мирзова, Александра Ташаева и Александра Ломовицкого.

Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.

  • «Спартак» не попал в еврокубки впервые с 2015 года.
  • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона стали в ФНЛ вторыми.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Комментарии (23)
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Skull_Boy
1595422675
Кто-то лишний разрешено только 5х с одного клуба арендовывать
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CF Kellevro
1595424482
Сочи второй состав Зенита, Спартак решил тоже завести клуб для неудач селекционной службы?
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derrik2000
1595426980
ЗдорОво живут Химки: и игроков им хороших (исключение, полагаю, это Мирзов, Мелкадзе и Ташаев. Хотя... как знать...), и зарплату не они будут выплачивать арендованным. Не жизнь - малина! )))
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житель СПб
1595427163
Вот уважаемые коллеги, многие тут троллят Зенит за "фармклубы" - хотелось бы прочитать Ваши комментарии по поводу такой же деятельности Спартака. Или, что Спартаку можно - то Зениту нельзя? И еще одна мысль - это когда пишут о "скромных материальных возможностях" Спартака (опять, в сравнении с Зенитом). Надеюсь, теперь писать об этом никто не станет...
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порт
1595427524
Вот опять бензин в цене прыгнул.
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rash1959
1595428533
Если выплачивается часть зарплаты, добавка к основной в Химках, то это понятно, а выплачивать ВСЮ по контракту со Спартаком - совсем не понятно. Должны быть благодарны , что дают играть в РПЛ, а не сидеть на лавке.
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Рубинище
1595429094
вот и не нужный баласт в Спартаке определили, уже хорошо. а ведь их места должны занимать хорошие футболисты типа Промеса , Зе там и др.
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GoLenaStop
1595429675
Спартак боится , что эти игроки просто сбегут в другие команды и не будет скамейки
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BRO_football
1595440354
А вот и у Спартака появился. Совсем как Сочи у Зенита и Уфа у ЦСКА. Поздравляю!
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paracetamol
1595444150
А химики очками расплатятся. Все старо как мир. Не подмажешь, в ФНЛ вылетишь!
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