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    Metaratings: «Спартак» будет выплачивать зарплату игрокам, арендованным «Химками»

    Несколько футболистов «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки».

    По информации Metaratings, зарплата этим игрокам будет выплачиваться московским клубом. Как сообщал «РБ-Спорт», «Химки» арендуют у «Спартака» Артема Тимофеева, Георгия Мелкадзе, Максима Глушенкова, Резиуана Мирзова, Александра Ташаева и Александра Ломовицкого.

    Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.

    • «Спартак» не попал в еврокубки впервые с 2015 года.
    • «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона стали в ФНЛ вторыми.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии19
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      Рейтинг: +4200

      порт 5 минут назад

      Вот опять бензин в цене прыгнул.

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      Рейтинг: +6628

      Литейный4 8 минут назад

      Фигли денег море. Мазутное бабло народное не считают. Понакупают всякий неликвид хлам, потом не знают как даже ссаными тряпками прогнать. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2570

      житель СПб 11 минут назад

      Вот уважаемые коллеги, многие тут троллят Зенит за "фармклубы" - хотелось бы прочитать Ваши комментарии по поводу такой же деятельности Спартака. Или, что Спартаку можно - то Зениту нельзя? И еще одна мысль - это когда пишут о "скромных материальных возможностях" Спартака (опять, в сравнении с Зенитом). Надеюсь, теперь писать об этом никто не станет...

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      Рейтинг: +6628

      Литейный4 12 минут назад

      Свиньи купили с потрохами Химки. Стыдно за Химки, а особенно за хряков. гыгыгы

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      Рейтинг: +20885

      пьяныйхоровод 13 минут назад

      Не мытьём , так катаньем .

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      Рейтинг: +8664

      derrik2000 14 минут назад

      ЗдорОво живут Химки: и игроков им хороших (исключение, полагаю, это Мирзов, Мелкадзе и Ташаев. Хотя... как знать...), и зарплату не они будут выплачивать арендованным.
      Не жизнь - малина! )))

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      Рейтинг: +5253

      ivany4 36 минут назад

      Ну что правильно!
      С волками жить, надо зубы постоянно наточенными держать.
      Прямо и открыто заявили, что отдают ребят на стажировку и постоянное получение игровой практики. Хороший ход.
      Осталось только решить, что будет с глубиной основного состава и длинной скамейки.

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      Рейтинг: +466

      Ziklop 45 минут назад

      Спартак делает благородное дело, помогает Химкам, хрю хрю

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      Рейтинг: +55

      CF Kellevro 56 минут назад

      Сочи второй состав Зенита, Спартак решил тоже завести клуб для неудач селекционной службы?

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      Рейтинг: +153

      Зентролль 1 час назад

      У Химок скамейка короткая, так они никого не взяли бы....

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      Рейтинг: +190

      Бенедиктус > Зентролль 55 минут назад

      У Химок нет скамейки, украли.

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