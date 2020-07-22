Metaratings: «Спартак» будет выплачивать зарплату игрокам, арендованным «Химками»

Несколько футболистов «Спартака» могут уйти в аренду в «Химки».
По информации Metaratings, зарплата этим игрокам будет выплачиваться московским клубом. Как сообщал «РБ-Спорт», «Химки» арендуют у «Спартака» Артема Тимофеева, Георгия Мелкадзе, Максима Глушенкова, Резиуана Мирзова, Александра Ташаева и Александра Ломовицкого.
Сегодня стало известно, что «Химки» в следующем сезоне выступят в РПЛ.
- «Спартак» не попал в еврокубки впервые с 2015 года.
- «Химки» по итогам досрочно завершенного сезона стали в ФНЛ вторыми.
Источник: Metaratings
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