Daily Mail: Покеттино отказал «Монако»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отклонил предложение «Монако».

По информации Daily Mail, после увольнения Роберта Морено французский клуб вел переговоры именно с 48-летним специалистом, но договориться сторонам не удалось.

В итоге монегасков возглавил экс-тренер «Баварии» Нико Ковач.