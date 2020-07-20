Daily Mail: Покеттино отказал «Монако»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отклонил предложение «Монако».
По информации Daily Mail, после увольнения Роберта Морено французский клуб вел переговоры именно с 48-летним специалистом, но договориться сторонам не удалось.
В итоге монегасков возглавил экс-тренер «Баварии» Нико Ковач.
- Покеттино остается без работы с ноября прошлого года, когда «Тоттенхэм» отправил его в отставку.
- На прошлой неделе сообщалось, что аргентинца могут пригласить в «Ювентус» или «Интер».
Источник: Daily Mail