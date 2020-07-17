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  • Тренер «Оренбурга» Парамонов – о письме депутатов: «Дай бог, чтобы это помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ»

Тренер «Оренбурга» Парамонов – о письме депутатов: «Дай бог, чтобы это помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ»

17 июля 2020, 17:18
10

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов отреагировал на обращение нескольких депутатов Госдумы России с просьбой сохранить для команды место в РПЛ.

«Понятно, что это письмо приятное, мы давно говорим об этом. Но времени осталось совсем мало, нам уже прислали календарь первой лиги. Дай бог, чтобы письмо помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ: стадион, финансы. Скоро будет проводиться реконструкция стадиона.

Если всe же получится остаться в РПЛ, думаю, будем неплохо выступать. Состав боевой, должны дать бой даже в Премьер-лиге», – сказал Парамонов.

  • Письма депутатов направлены министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ.
  • «Оренбург» набрал 24 очка в 29 турах чемпионата.
  • Команда потеряла даже математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.
  • В последнем туре Премьер-лиги оренбуржцы сыграют в гостях с «Динамо».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Парамонов Константин
Комментарии (10)
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absent32
1594996910
елы палы, какое нафиг письмо, вы вылетели, это ваши проблемы в технических поражениях. последнее место, все. а что может попросите с Ахматом местами махнуться или еще с кем, кто там рядом))) так Ротор просите с Химками))) или решили что вам поблажки будут как Факелу))) не не не ребята, поиграйте в ФНЛ, а как заслужите место в РПЛ на сезон 21/22 тогда и поиграете в РПЛ без писем, без губернаторов, по спортивному принципу))) удачи в ФНЛ 20/21. с удовольствием схожу на матч Динамо (Брянск) - Оренбург
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моэм
1594996919
Парамонов - газпромовский холуй.
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vladimir-7
1594997859
Пока не будет нормальной арены, Оренбурга не будет в РПЛ.
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Axe111
1594998168
Чееегоооо!!! Лол! Давай в пердив не позортесь
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biormutintotte
1594998619
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Play
1594998783
У вас есть все условия для игры в РПЛ, но нет игры уровня РПЛ, так что не надо сейчас это закулисье подключать к делу. Вылетели и скатертью дорога.
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vsespartak01
1595002407
как говорил покойный николай озеров:такой футбол нам не нужен!а мария киселева про вас тоже сказала:вы самое слабое звено!прощайте!
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Hektor 84
1595024170
Не дай то Бог вам еще раз выйти в премьер лигу!
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Просто-333
1595040728
Ооо, бога вспомнили. И кто это у них богом числится?
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САДЫЧОК
1595051464
Заняли последнее место-ВЫЛЕТАЙТЕ !!! У нас в России везде так забрался высоко и никакими палками не выгнать ! Да еще и законы и правила во время игры меняют !
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