Тренер «Оренбурга» Парамонов – о письме депутатов: «Дай бог, чтобы это помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов отреагировал на обращение нескольких депутатов Госдумы России с просьбой сохранить для команды место в РПЛ.

«Понятно, что это письмо приятное, мы давно говорим об этом. Но времени осталось совсем мало, нам уже прислали календарь первой лиги. Дай бог, чтобы письмо помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ: стадион, финансы. Скоро будет проводиться реконструкция стадиона.

Если всe же получится остаться в РПЛ, думаю, будем неплохо выступать. Состав боевой, должны дать бой даже в Премьер-лиге», – сказал Парамонов.