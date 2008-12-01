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    Тренер «Оренбурга» Парамонов – о письме депутатов: «Дай бог, чтобы это помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ»

    Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов отреагировал на обращение нескольких депутатов Госдумы России с просьбой сохранить для команды место в РПЛ.

    «Понятно, что это письмо приятное, мы давно говорим об этом. Но времени осталось совсем мало, нам уже прислали календарь первой лиги. Дай бог, чтобы письмо помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ: стадион, финансы. Скоро будет проводиться реконструкция стадиона.

    Если всe же получится остаться в РПЛ, думаю, будем неплохо выступать. Состав боевой, должны дать бой даже в Премьер-лиге», – сказал Парамонов.

    • Письма депутатов направлены министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ.
    • «Оренбург» набрал 24 очка в 29 турах чемпионата.
    • Команда потеряла даже математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.
    • В последнем туре Премьер-лиги оренбуржцы сыграют в гостях с «Динамо».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +237

      alarm_иг 6 минут назад

      Парамонов, изучай календарь игр ФНЛ.

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      Рейтинг: +725

      моэм 12 минут назад

      Парамонов - газпромовский холуй.

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      Рейтинг: +2353

      absent32 12 минут назад

      елы палы, какое нафиг письмо, вы вылетели, это ваши проблемы в технических поражениях. последнее место, все. а что может попросите с Ахматом местами махнуться или еще с кем, кто там рядом))) так Ротор просите с Химками))) или решили что вам поблажки будут как Факелу))) не не не ребята, поиграйте в ФНЛ, а как заслужите место в РПЛ на сезон 21/22 тогда и поиграете в РПЛ без писем, без губернаторов, по спортивному принципу))) удачи в ФНЛ 20/21. с удовольствием схожу на матч Динамо (Брянск) - Оренбург

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