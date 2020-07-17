Тренер «Оренбурга» Парамонов – о письме депутатов: «Дай бог, чтобы это помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ»

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов отреагировал на обращение нескольких депутатов Госдумы России с просьбой сохранить для команды место в РПЛ.
«Понятно, что это письмо приятное, мы давно говорим об этом. Но времени осталось совсем мало, нам уже прислали календарь первой лиги. Дай бог, чтобы письмо помогло. У нас есть все условия для игры в РПЛ: стадион, финансы. Скоро будет проводиться реконструкция стадиона.
Если всe же получится остаться в РПЛ, думаю, будем неплохо выступать. Состав боевой, должны дать бой даже в Премьер-лиге», – сказал Парамонов.
- Письма депутатов направлены министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ.
- «Оренбург» набрал 24 очка в 29 турах чемпионата.
- Команда потеряла даже математические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.
- В последнем туре Премьер-лиги оренбуржцы сыграют в гостях с «Динамо».
Источник: «Чемпионат»