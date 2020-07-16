АПЛ. «Арсенал» впервые за пять лет победил «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в статусе чемпиона проиграл «Арсеналу». Лондонцы не побеждали в матчах с ливерпульцами с 2015 года.

Вратарь «Ливерпуля» Алисон вышел на первое место среди игроков «Ливерпуля» по результативным ошибкам в АПЛ с сезона-2016/17. У бразильца за этот период их четыре.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк совершил первую результативную ошибку в сезоне АПЛ и вторую с момента трансфера в команду.

Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

Арсенал – Ливерпуль – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Мане, 20; 1:1 – Ляказетт, 32; 2:1 – Нелсон, 44.

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