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    АПЛ. «Арсенал» впервые за пять лет победил «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в статусе чемпиона проиграл «Арсеналу». Лондонцы не побеждали в матчах с ливерпульцами с 2015 года.

    Вратарь «Ливерпуля» Алисон вышел на первое место среди игроков «Ливерпуля» по результативным ошибкам в АПЛ с сезона-2016/17. У бразильца за этот период их четыре.

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк совершил первую результативную ошибку в сезоне АПЛ и вторую с момента трансфера в команду.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 36-й тур

    Арсенал – Ливерпуль – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Мане, 20; 1:1 – Ляказетт, 32; 2:1 – Нелсон, 44.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +476

      JI e x a 28 секунд назад

      Хотели обыграть на одной ноге Арсенал, молодцы, что наказали за такое отношение.

      0
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      Рейтинг: +410

      LMI 1 час назад

      Пренебрежение к сопернику наказуемо практически 100%

      0
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