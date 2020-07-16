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Материалы

Арсенал - Ливерпуль

15.07.2020, Среда, 22:15 мск Англия. Премьер-лига, 36 тур Арсенал - Ливерпуль
Англия. Кубок лиги (2019/2020)
1/8 финала
30 октября, среда 22:30 Ливерпуль 5:5
(5:4)п		 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
3 тур
24 августа, суббота 19:30 Ливерпуль 3:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
29 декабря, суббота 20:30 Ливерпуль 5:1 Арсенал
11 тур
3 ноября, суббота 20:30 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
22 декабря, пятница 22:45 Арсенал 3:3 Ливерпуль
3 тур
27 августа, воскресенье 18:00 Ливерпуль 4:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
4 марта, суббота 20:30 Ливерпуль 3:1 Арсенал
1 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Арсенал 3:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
13 января, среда 23:00 Ливерпуль 3:3 Арсенал
3 тур
24 августа, понедельник 22:00 Арсенал 0:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
31 тур
4 апреля, суббота 14:45 Арсенал 4:1 Ливерпуль
17 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 2:2 Арсенал
Англия. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
16 февраля, воскресенье 20:00 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 16:45 Ливерпуль 5:1 Арсенал
10 тур
2 ноября, суббота 21:30 Арсенал 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:45 Арсенал 2:2 Ливерпуль
3 тур
2 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:2 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
3 марта, суббота 16:45 Ливерпуль 1:2 Арсенал
2 тур
20 августа, суббота 15:45 Арсенал 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
1 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 22:45 Арсенал 1:0 Ливерпуль
16 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:2 Арсенал
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Арсенал 2:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
21 апреля, вторник 23:00 Ливерпуль 4:4 Арсенал
18 тур
21 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Лига Чемпионов (2007/2008)
1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, вторник 22:45 Ливерпуль 4:2 Арсенал
1/4 финала
ответный матч		 2 апреля, среда 22:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
33 тур
5 апреля, суббота 15:45 Арсенал 1:1 Ливерпуль
11 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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