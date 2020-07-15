Серия А. «Милан» обыграл «Парму», «Наполи» не удержал победу в Болонье

«Наполи» добыл в Болонье всего одно очко. Единственный гол гостей забил защитник Костас Манолас.

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой». Миланцы только ввиду дополнительных показателей не идут в зоне Лиги Европы.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

Болонья – Наполи – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Манолас, 7; 1:1 – Барроу, 80.

Милан – Парма – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Куртич, 44; 1:1 – Кессье, 55; 2:1 – Романьоли, 59; 3:1 – Чалханоглу, 77.

Сампдория – Кальяри – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Габбиадини, 8; 2:0 – Бонаццоли, 41; 3:0 – Бонаццоли, 53.

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