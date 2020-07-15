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Болонья - Наполи

15.07.2020, Среда, 20:30 мск Италия. Серия А, 33 тур Болонья - Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
14 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Наполи 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
25 мая, суббота 21:30 Болонья 3:2 Наполи
19 тур
29 декабря, суббота 20:00 Наполи 3:2 Болонья
Италия. Серия А (2017/2018)
22 тур
28 января, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Болонья
3 тур
10 сентября, воскресенье 21:45 Болонья 0:3 Наполи
Италия. Серия А (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 22:45 Болонья 1:7 Наполи
4 тур
17 сентября, суббота 21:45 Наполи 3:1 Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
19 апреля, вторник 21:45 Наполи 6:0 Болонья
15 тур
6 декабря, воскресенье 14:30 Болонья 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 18:00 Болонья 2:2 Наполи
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Болонья 0:3 Наполи
17 тур
16 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 2:3 Болонья
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:59 Наполи 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Наполи
18 тур
16 января, понедельник 23:45 Наполи 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 0:2 Наполи
13 тур
21 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 4:1 Болонья
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
18 января, вторник 23:00 Наполи 2:1 Болонья
Товарищеские матчи 2010

8 августа, воскресенье 22:00 Наполи 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 17:00 Болонья 2:1 Наполи
8 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Наполи 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 22:30 Наполи 1:1 Болонья
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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