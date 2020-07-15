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Судьи
Главный судья:
Массимилиано Иррати (Пистоя)

Милан - Парма

15.07.2020, Среда, 20:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Италия. Серия А, 33 тур Милан - Парма
Италия. Серия А (2019/2020)
14 тур
1 декабря, воскресенье 17:00 Парма 0:1 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
33 тур
20 апреля, суббота 13:30 Парма 1:1 Милан
14 тур
2 декабря, воскресенье 14:30 Милан 2:1 Парма
Италия. Серия А (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 22:45 Милан 3:1 Парма
2 тур
14 сентября, воскресенье 22:45 Парма 4:5 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 18:00 Милан 2:4 Парма
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Парма 3:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
15 февраля, пятница 23:45 Милан 2:1 Парма
6 тур
29 сентября, суббота 20:00 Парма 1:1 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 21:00 Парма 0:2 Милан
9 тур
26 октября, среда 22:45 Милан 4:1 Парма
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
12 февраля, суббота 20:00 Милан 4:0 Парма
6 тур
2 октября, суббота 22:45 Парма 0:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
24 марта, среда 22:45 Парма 1:0 Милан
11 тур
31 октября, суббота 22:45 Милан 2:0 Парма
Италия. Серия А (2007/2008)
23 тур
16 февраля, суббота 20:00 Парма 0:0 Милан
4 тур
22 сентября, суббота 22:30 Милан 1:1 Парма
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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