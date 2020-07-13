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  • Хачатурянц: «В настоящий момент у РФС нет подтверждeнной информации, порочащей репутацию Лапочкина»

Хачатурянц: «В настоящий момент у РФС нет подтверждeнной информации, порочащей репутацию Лапочкина»

13 июля 2020, 20:43
8

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сделал заявление о ситуации с арбитром Сергеем Лапочкиным.

«В соответствии с принципами, которые положены в основу судейской реформы, и курсом на безусловное доверие к судейскому корпусу наш комитет инициировал внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

В настоящий момент у нас нет подтверждeнной информации, порочащей репутацию Сергея, однако, понимая всю важность и ответственность работы арбитра, считаем необходимым провести дополнительные разбирательства, чтобы ни у кого в футбольной семье не было сомнений и подозрений в отношении Сергея.

Лапочкин уже прошeл проверку на полиграфе, который мы будем использовать и в дальнейшем в нашей работе. О результатах проверки Российский футбольный союз сообщит дополнительно», – сказал Хачатурянц.

  • Ранее появилась информация, что Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт.
  • 39-летний рефери имеет категорию ФИФА.
  • В РПЛ он работает с апреля 2011 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (8)
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paracetamol
1594662688
Доносчиков и стукачей у нас завались!
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АКС-74У
1594667040
Подозрения есть, проверку назначили, но не отстранили от матчей, решающих судьбу команд из низа таблицы.
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NewLife
1594671158
Видимо, в РФС безобразное, предвзятое судейство не является порочащей информацией. Боюсь предположить, что может тогда быть порочащей: не туда, не тому, не столько ?
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Томик
1594673118
А сейчас есть? Уже три часа прошло, должна была появиться.
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Томик
1594673309
Проверку проходит так же, как и VAR смотрит. Никто это не видит - должны верить на слово. Очень удобно. Как в одном старом анекдоте: "Петрович по семь раз за ночь может. - А откуда Вы знаете? - Он сам говорит. - Так и Вы говорите."
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Каратель помойников
1594717710
Всё нормально,лапа дал на лапу и дальше судим, всё замечательно))) все довольны, все смеются
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aaaaahhhh
1594729028
выгодно -есть доказательство, не выгодно - нет доказательств. как хочу так и верчу..
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Питерский мент
1594735294
Ашот ждите новых жалоб от Спартака на появление 19-го июля в составе Зенита Ивановича
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