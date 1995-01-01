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    Хачатурянц: «В настоящий момент у РФС нет подтверждeнной информации, порочащей репутацию Лапочкина»

    Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сделал заявление о ситуации с арбитром Сергеем Лапочкиным.

    «В соответствии с принципами, которые положены в основу судейской реформы, и курсом на безусловное доверие к судейскому корпусу наш комитет инициировал внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

    В настоящий момент у нас нет подтверждeнной информации, порочащей репутацию Сергея, однако, понимая всю важность и ответственность работы арбитра, считаем необходимым провести дополнительные разбирательства, чтобы ни у кого в футбольной семье не было сомнений и подозрений в отношении Сергея.

    Лапочкин уже прошeл проверку на полиграфе, который мы будем использовать и в дальнейшем в нашей работе. О результатах проверки Российский футбольный союз сообщит дополнительно», – сказал Хачатурянц.

    • Ранее появилась информация, что Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт.
    • 39-летний рефери имеет категорию ФИФА.
    • В РПЛ он работает с апреля 2011 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +949

      Semenycch 38 минут назад

      Если порочащая информация о Лапочкине - ложь, нужно обращаться с заявлением в прокуратуру.

      0
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      Рейтинг: +491

      АКМ-74У 56 минут назад

      Подозрения есть, проверку назначили, но не отстранили от матчей, решающих судьбу команд из низа таблицы.

      0
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      Рейтинг: +9

      67i 1 час назад

      Прогнозы футбoльных матчей -> portal-bets.ru

      0
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      Рейтинг: +4013

      alarm 1 час назад

      позор спартаку, в каждой игре бегают с чемоданами в судейскую!

      0
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      Рейтинг: +6370

      paracetamol 2 часа назад

      Доносчиков и стукачей у нас завались!

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