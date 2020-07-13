Хачатурянц: «В настоящий момент у РФС нет подтверждeнной информации, порочащей репутацию Лапочкина»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сделал заявление о ситуации с арбитром Сергеем Лапочкиным.

«В соответствии с принципами, которые положены в основу судейской реформы, и курсом на безусловное доверие к судейскому корпусу наш комитет инициировал внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

В настоящий момент у нас нет подтверждeнной информации, порочащей репутацию Сергея, однако, понимая всю важность и ответственность работы арбитра, считаем необходимым провести дополнительные разбирательства, чтобы ни у кого в футбольной семье не было сомнений и подозрений в отношении Сергея.

Лапочкин уже прошeл проверку на полиграфе, который мы будем использовать и в дальнейшем в нашей работе. О результатах проверки Российский футбольный союз сообщит дополнительно», – сказал Хачатурянц.