«Нет оснований не доверять Лапочкину». РФС не стал менять судью VAR матча «Краснодар» – «Урал»

Несмотря на появляющуюся информацию о связях судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт, РФС решил не менять рефери на матче 28-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уралом». Петербуржец будет отвечать за VAR.
«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», – сказали инсайдеру Сергею Егорову в РФС.
- Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
- Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
- Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова