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    «Нет оснований не доверять Лапочкину». РФС не стал менять судью VAR матча «Краснодар» – «Урал»

    Несмотря на появляющуюся информацию о связях судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт, РФС решил не менять рефери на матче 28-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уралом». Петербуржец будет отвечать за VAR.

    «Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», – сказали инсайдеру Сергею Егорову в РФС.

    • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
    • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
    • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1010

      NewLife 25 минут назад

      Терминологию - то какую из райсудов вытащили: НОНД. Там пишут в решениях такую абревиатуру, если нет доказательств. Гаишник: скорость была превышена на 50 км/час. Где доказательства ? НОНД - нет оснований не доверять сотруднику ГИБДД.

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      Рейтинг: +1010

      NewLife 28 минут назад

      Посмотрите записи его судейства, также как и других судеек, и оснований полно увидите.

      0
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      Рейтинг: +813

      Гавроша 46 минут назад

      Федун уже подмазал - своего свистуна не отдаст!

      0
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      Рейтинг: +2720

      алдан2014 1 час назад

      Сдаётся,что там не один лапочкин этим грешит.Круговая порука.Судьи рулят

      1
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      Рейтинг: +4356

      Alekxei Z. 1 час назад

      Лапочкин исправно выполнял все указания , РФС встанет на защиту своих *птенцов*. Всю страну как спрут охватило питерское руководство.
      Куда не плюнь, и везде коррупция и правовой беспредел.
      Верной дорогой идёте товарищи !!!!

      1
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      Рейтинг: +3314

      морозз 1 час назад

      Это называется как остановить Краснодар чтобы они уступили своё место коням...бомжи дружбанов не бросают! Гинер походу проснулся от спячки и вопреки своей конской гордости отсидел положенные два часа в приёмной Миллера и получил добро на Лапочкина!

      0
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      Рейтинг: +40181

      portero 1 час назад

      япона мать... кому-то по подозрению уже и свободу ограничивают, а тут дальше отрабатывай...

      2
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      Рейтинг: +1800

      Krasnodar 123 2 часа назад

      У РФС может и нет оснований, это одна шайка-лейка с Лавочкиным и ему подобными. А у болельщиков и тренеров с игроками-ОГРОМНЫЕ претензии к этому Лавочнику и любителю красиво пожить!

      4
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      Рейтинг: +71

      Exaй на#yй 2 часа назад

      Да как же можно усомнится в своих подельниках ?

      1
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      Рейтинг: +4375

      САДЫЧОК 2 часа назад

      На ВАРе вообще нужно чтобы сидели англичане , итальянцы , немцы, которые могут находиться у себя в стране-но точно не лапочкины

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