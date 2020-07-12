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  • «Нет оснований не доверять Лапочкину». РФС не стал менять судью VAR матча «Краснодар» – «Урал»

«Нет оснований не доверять Лапочкину». РФС не стал менять судью VAR матча «Краснодар» – «Урал»

12 июля 2020, 11:55
12

Несмотря на появляющуюся информацию о связях судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт, РФС решил не менять рефери на матче 28-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уралом». Петербуржец будет отвечать за VAR.

«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», – сказали инсайдеру Сергею Егорову в РФС.

  • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
  • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
  • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Лапочкин Сергей
Комментарии (12)
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Январь 59
1594544946
Краснодар играет последним, и уже будет известно, какой нужен результат ,по исходу матча, Локо, ЦСКА и Ростов играют раньше.
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Krasnodar 123
1594545226
А зря! Этот Лавочкин та еще штучка!
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САДЫЧОК
1594545703
На ВАРе вообще нужно чтобы сидели англичане , итальянцы , немцы, которые могут находиться у себя в стране-но точно не лапочкины
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Krasnodar 123
1594546124
У РФС может и нет оснований, это одна шайка-лейка с Лавочкиным и ему подобными. А у болельщиков и тренеров с игроками-ОГРОМНЫЕ претензии к этому Лавочнику и любителю красиво пожить!
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portero
1594546660
япона мать... кому-то по подозрению уже и свободу ограничивают, а тут дальше отрабатывай...
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алдан2014
1594549738
Сдаётся,что там не один лапочкин этим грешит.Круговая порука.Судьи рулят
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NewLife
1594551773
Посмотрите записи его судейства, также как и других судеек, и оснований полно увидите.
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NewLife
1594551972
Терминологию - то какую из райсудов вытащили: НОНД. Там пишут в решениях такую абревиатуру, если нет доказательств. Гаишник: скорость была превышена на 50 км/час. Где доказательства ? НОНД - нет оснований не доверять сотруднику ГИБДД.
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zigbert
1594560927
А мы еще спрашиваем "честное судейство".
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Соарес
1594705022
Судьи геи ,вот и подыгрывают своим братьям бомжам
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