«Нет оснований не доверять Лапочкину». РФС не стал менять судью VAR матча «Краснодар» – «Урал»

Несмотря на появляющуюся информацию о связях судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт, РФС решил не менять рефери на матче 28-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Уралом». Петербуржец будет отвечать за VAR.

«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», – сказали инсайдеру Сергею Егорову в РФС.