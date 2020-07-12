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  • Журналист Андронов: «Все больше слухов, что Лапочкина поймали на ставках в тотализаторе»

Журналист Андронов: «Все больше слухов, что Лапочкина поймали на ставках в тотализаторе»

12 июля 2020, 09:20
14

Алексей Андронов разместил информацию, что судья РПЛ Сергей Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт. Он имеет категорию ФИФА.

«По нашей информации, арбитра, который обслуживал один из последних матчей «Спартака», поймали на ставках в тотализаторе», – дал первоначальную информацию телеграм-канал «Дай ударитЪ».

«Все больше ходит слухов – о том, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если это окажется правдой – это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России (правда, Леонид Слуцкий однажды назвал его худшим)» – прокомментировал в телеграме Андронов.

Футбольный агент, бывший руководитель «Динамо» Роман Орещук еще до поста Андронова оставил следующий твит: «Эх, Лапочкин, Лапочкин».

«Я так понимаю, что ждать официалки уже не так долго», – написал бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

  • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
  • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.
  • По итогам прошлого сезона РФС признал арбитра лучшим.

Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

Бывший комментатор «НТВ ПЛЮС» и «Матч ТВ», работал пресс-атташе сборной России. В 2011 и 2012 годах признавался лучшим комментатором России по версии зрителей. Аудитория в телеграме - более 7,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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rash1959
1594535677
Эта судейская рыба сгнила полностью, и даже не с головы, а с )!(опы, со всех сторон. Поэтому наших судей давно нет на евро и ЧМ.
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морозз
1594536054
Миллер уже давно сам назначает судей на матчи Зенита и Спартака, нравиться ему это дело! Футбол России в полной переднице, бомжи захватили его...нагнули и сделали вид что так всегда и было!
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Нас Много
1594536654
Как хорошо быть журналистом. Просто взял и обосрал. И доказательств никаких не надо...
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Skull_Boy
1594537199
Ну не зря же, как не дерби в Москве так Лапоть судит
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vladimir-7
1594537906
Судья ФИФА, международный скандал, за Серегами с лубянки были направлены два черных воронка.
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ivany4
1594541676
Слухи это хорошо. Можно поржать над судейским корпусом и посочувствовать болелам. Но хотелось бы вместо слухов - факты, и какого-то действия футбольных чиновников.
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Krasnodar 123
1594545762
Да, прав был Остап Ибрагимович говоря, что "таких надо убивать в детстве, из рогатки."
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portero
1594546708
ему дают возможность еще заработать...
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JTherry
1594554872
болельщики давно раскусили этого Лампочкина)) только в ведомстве Кашшаи (видимо, преемственность от Егорова работает) этому не придали значения, выгораживали "своего", как могли, корпоративная солидарность... в любом европейском чемпионате Лапочкина сразу отстранили бы от судейства и провели тщательное расследование, а в РПЛ - "нет оснований не доверять" и оставили судить на ВАР матч Краснодар-Урал...
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zigbert
1594561716
Трудно будет сдвинуть это дело с мертвой точки. У нас всегда найдутся влиятельные люди, которые помогут ему.
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