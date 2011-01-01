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    Журналист Андронов: «Все больше слухов, что Лапочкина поймали на ставках в тотализаторе»

    Алексей Андронов разместил информацию, что судья РПЛ Сергей Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт. Он имеет категорию ФИФА.

    «По нашей информации, арбитра, который обслуживал один из последних матчей «Спартака», поймали на ставках в тотализаторе», – дал первоначальную информацию телеграм-канал «Дай ударитЪ».

    «Все больше ходит слухов – о том, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если это окажется правдой – это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России (правда, Леонид Слуцкий однажды назвал его худшим)» – прокомментировал в телеграме Андронов.

    Футбольный агент, бывший руководитель «Динамо» Роман Орещук еще до поста Андронова оставил следующий твит: «Эх, Лапочкин, Лапочкин».

    «Я так понимаю, что ждать официалки уже не так долго», – написал бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

    • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
    • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.
    • По итогам прошлого сезона РФС признал арбитра лучшим.

    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

    Бывший комментатор «НТВ ПЛЮС» и «Матч ТВ», работал пресс-атташе сборной России. В 2011 и 2012 годах признавался лучшим комментатором России по версии зрителей. Аудитория в телеграме - более 7,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      i82 45 секунд назад

      Прoгнозы футбольных матчей -> portal-bets.ru

      0
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      Рейтинг: +4929

      ivany4 36 минут назад

      Слухи это хорошо.
      Можно поржать над судейским корпусом и посочувствовать болелам.
      Но хотелось бы вместо слухов - факты, и какого-то действия футбольных чиновников.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Exaй на#yй 37 минут назад

      Отмывал грязные педикулёзные серебренники, полученные за художественный свист в нужных играх ?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11737

      vladimir-7 1 час назад

      Судья ФИФА, международный скандал, за Серегами с лубянки были
      направлены два черных воронка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8925

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну не зря же, как не дерби в Москве так Лапоть судит

      1
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      Рейтинг: +776

      Нас Много 1 час назад

      Как хорошо быть журналистом. Просто взял и обосрал. И доказательств никаких не надо...

      3
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      Рейтинг: +24046

      zra78 > Нас Много 1 час назад

      Во-во,доказательства сначала предъяви,а уж потом вякай. Правда одна,а ложь многогранна,пиз.ди чего хочешь

      1
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      Рейтинг: +1081

      almanev > zra78 38 минут назад

      Андронов, конечно, м*д*к, но и Лапочкин п*д*р.

      0
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      Рейтинг: +3312

      морозз 2 часа назад

      Миллер уже давно сам назначает судей на матчи Зенита и Спартака, нравиться ему это дело! Футбол России в полной переднице, бомжи захватили его...нагнули и сделали вид что так всегда и было!

      4
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      Рейтинг: +10048

      silver29 > морозз 2 часа назад

      В итальянской серии А эту скверну вычищали жестко, сенит лишить всех наград и в пердив.

      3
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      Рейтинг: +20797

      пьяныйхоровод > silver29 1 час назад

      Ты наверно журналистандронов или бывшийсудьяфедотов ?

      -1
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      Рейтинг: +1940

      rash1959 2 часа назад

      Эта судейская рыба сгнила полностью, и даже не с головы, а с )!(опы, со всех сторон. Поэтому наших судей давно нет на евро и ЧМ.

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