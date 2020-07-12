Журналист Андронов: «Все больше слухов, что Лапочкина поймали на ставках в тотализаторе»

Алексей Андронов разместил информацию, что судья РПЛ Сергей Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт. Он имеет категорию ФИФА.

«По нашей информации, арбитра, который обслуживал один из последних матчей «Спартака», поймали на ставках в тотализаторе», – дал первоначальную информацию телеграм-канал «Дай ударитЪ».

«Все больше ходит слухов – о том, что этим арбитром является Сергей Лапочкин-младший. Если это окажется правдой – это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России (правда, Леонид Слуцкий однажды назвал его худшим)» – прокомментировал в телеграме Андронов.

Футбольный агент, бывший руководитель «Динамо» Роман Орещук еще до поста Андронова оставил следующий твит: «Эх, Лапочкин, Лапочкин».

«Я так понимаю, что ждать официалки уже не так долго», – написал бывший глава дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.