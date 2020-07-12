РФС проверит Лапочкина на причастность к ставкам

Источник Metaratings в РФС сообщил, что организация проведет проверку по поводу появляющейся информации о связях действующего судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт. Организация ждет официальных сведений от зарубежных коллег.
На следующей неделе разбирательство начнет и УЕФА. Ранее в Латвии задержали экс-судью Павла Стипиди, который может иметь отношение к ставкам и Лапочкину.
- Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
- Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
- Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.
Источник: Metaratings
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