РФС проверит Лапочкина на причастность к ставкам

Источник Metaratings в РФС сообщил, что организация проведет проверку по поводу появляющейся информации о связях действующего судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт. Организация ждет официальных сведений от зарубежных коллег.

На следующей неделе разбирательство начнет и УЕФА. Ранее в Латвии задержали экс-судью Павла Стипиди, который может иметь отношение к ставкам и Лапочкину.