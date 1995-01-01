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    РФС проверит Лапочкина на причастность к ставкам

    Источник Metaratings в РФС сообщил, что организация проведет проверку по поводу появляющейся информации о связях действующего судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт. Организация ждет официальных сведений от зарубежных коллег.

    На следующей неделе разбирательство начнет и УЕФА. Ранее в Латвии задержали экс-судью Павла Стипиди, который может иметь отношение к ставкам и Лапочкину.

    • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
    • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
    • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии16
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      Рейтинг: +3948

      3a zenit 17 минут назад

      да б л я ть этот сраный VAR напрямую связан с букмекерами,слепому это видно.Это не только в нашей стране,а и в других странах.VAR это инструмент управления матча с трибуны,проще чем дать взятку судье который может затупить.

      0
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      Рейтинг: +17536

      DOCTOR PENALTY 39 минут назад

      Лапочкина чуть не схватили за лапу?...

      0
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      Рейтинг: +813

      Гавроша 48 минут назад

      Интересно - о его связях со спартаком проверять не будут?

      -1
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      Рейтинг: +759

      Январь 59 1 час назад

      Ну вызовут Тапочкина, ну спросят. А он ответит :"Нет что вы ,я даже не знаю как ставки ставят". Ему аплодируют и выносят вердикт:"Не виновен".

      1
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      Рейтинг: +4160

      Борат 1 час назад

      Этот хряк лапочкин у федуна на зарплате сидит ! Гыгы

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      Рейтинг: +813

      Гавроша > Борат 46 минут назад

      Видно мало ему мазутного бабла, еще на тотализатор потянуло!

      0
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      Рейтинг: +2000

      afw13 > Борат 14 минут назад

      ты прав, только не у Федуна, а у Миллера, только по ходу Газпром из-за кризиса Лапочкину пайку урезал, вот он и пошел от безысходности в ставки на спорт.

      1
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      Рейтинг: +1243

      Sviro 1 час назад

      Не удивлюсь ни разу!!! Только не один лапочкин: их там гнездо. Ни разу не замечали, что были туры, в которых явные фавориты проигрывали явным аутсайдерам? Причём не единичный случай, не одна какая-то команда, как это иногда бывает к Крысами, которые вдруг просыпаются и выигрывают спросонья,, а буквально все в одном туре.

      4
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      Рейтинг: +2103

      Cleaner 1 час назад

      "Ранее в Латвии задержали экс-судью Павла Стипиди". Ну что за информация??? ГДЕ задержали, КОГДА задержали, за ЧТО(по какой статье) задержали. Не знает Бомбардир, так и не нужно СПЛЕТНЯМИ заниматься.

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      Рейтинг: +1942

      rash1959 1 час назад

      Обязательно проведут всё тщательно, и окажется, что он вовсе и не хотел ставить ставку, или его кто то заставил, или случайно сделал, когда шёл за хлебом в булочную.
      Потом простите-больше небуду и т.д. Пару игр отстранят, а потом по новому.
      вместо наших судей дешевле будет выписать из любой лиги европы, а может и лучше станет.

      1
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      Рейтинг: +2301

      Axe111 2 часа назад

      Себя проверьте пи******!!! помойка!!!! А то арбитры,игроки и клубы делают ставки АМЕРИКУ ОТКРЫЛИ ЧТО ЛИ!!!!!!!! САМОЛИКВИДИРУЙТЕСЬ!!!! НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ

      3
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      Рейтинг: +1800

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Ох, давно по этому Лавочкину цугундер плачет! И не только по нему!

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      Рейтинг: +71

      Exaй на#yй > Krasnodar 123 2 часа назад

      Так ему, Ляпочкину, похер - его блатхату сам Пыня сверху крышует

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