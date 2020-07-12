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РФС проверит Лапочкина на причастность к ставкам

12 июля 2020, 11:44
12

Источник Metaratings в РФС сообщил, что организация проведет проверку по поводу появляющейся информации о связях действующего судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт. Организация ждет официальных сведений от зарубежных коллег.

На следующей неделе разбирательство начнет и УЕФА. Ранее в Латвии задержали экс-судью Павла Стипиди, который может иметь отношение к ставкам и Лапочкину.

  • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
  • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
  • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей
Комментарии (12)
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Skull_Boy
1594544039
Я даже знаю какой будет итог, что все будет чисто
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Krasnodar 123
1594545085
Ох, давно по этому Лавочкину цугундер плачет! И не только по нему!
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Axe111
1594545639
Себя проверьте пи******!!! помойка!!!! А то арбитры,игроки и клубы делают ставки АМЕРИКУ ОТКРЫЛИ ЧТО ЛИ!!!!!!!! САМОЛИКВИДИРУЙТЕСЬ!!!! НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ
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rash1959
1594546930
Обязательно проведут всё тщательно, и окажется, что он вовсе и не хотел ставить ставку, или его кто то заставил, или случайно сделал, когда шёл за хлебом в булочную. Потом простите-больше небуду и т.д. Пару игр отстранят, а потом по новому. вместо наших судей дешевле будет выписать из любой лиги европы, а может и лучше станет.
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Sviro
1594547446
Не удивлюсь ни разу!!! Только не один лапочкин: их там гнездо. Ни разу не замечали, что были туры, в которых явные фавориты проигрывали явным аутсайдерам? Причём не единичный случай, не одна какая-то команда, как это иногда бывает к Крысами, которые вдруг просыпаются и выигрывают спросонья,, а буквально все в одном туре.
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Январь 59
1594548203
Ну вызовут Тапочкина, ну спросят. А он ответит :"Нет что вы ,я даже не знаю как ставки ставят". Ему аплодируют и выносят вердикт:"Не виновен".
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DOCTOR PENALTY
1594551128
Лапочкина чуть не схватили за лапу?...
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3a zenit
1594552461
да б л я ть этот сраный VAR напрямую связан с букмекерами,слепому это видно.Это не только в нашей стране,а и в других странах.VAR это инструмент управления матча с трибуны,проще чем дать взятку судье который может затупить.
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Соарес
1594567279
А где прокуратура
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