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    Metaratings: экс-судью Стипиди задерживали в Латвии. Он может быть связан с Лапочкиным и ставками на желтые карточки

    В Латвии некоторое время назад был задержан бывший судья Павел Стипиди. Его подозревают в ставках на тотализаторе – речь идет о пари на количество желтых карточек в международных матчах, информирует Metaratings.

    УЕФА и латвийские силовики подозревают, что Стипиди может быть связан с действующим судьей РПЛ Сергеем Лапочкиным. На следующей неделе в организации начнется разбирательство.

    Лапочкина могут пожизненно отстранить от футбола, если его связь со ставками будет юридически доказана.

    • Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
    • Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
    • Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.

    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      i82 2 минуты назад

      Прогнозы футбольных матчей -> portal-bets.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4146

      Борат 3 минуты назад

      И тут этот свиной судьишка!
      Стыдно за рылов !
      Гыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +36

      Exaй на#yй > Борат 44 секунды назад

      Как может быть свиным, то что проживает в пи.дерской теплотрассе ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      Exaй на#yй 16 минут назад

      Главное чтобы в ходе расследования не выйти на собственное начальство (читай пи.дерскую провластную ОПГ), а то ещё тот конфуз получится

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