Metaratings: экс-судью Стипиди задерживали в Латвии. Он может быть связан с Лапочкиным и ставками на желтые карточки

В Латвии некоторое время назад был задержан бывший судья Павел Стипиди. Его подозревают в ставках на тотализаторе – речь идет о пари на количество желтых карточек в международных матчах, информирует Metaratings.

УЕФА и латвийские силовики подозревают, что Стипиди может быть связан с действующим судьей РПЛ Сергеем Лапочкиным. На следующей неделе в организации начнется разбирательство.

Лапочкина могут пожизненно отстранить от футбола, если его связь со ставками будет юридически доказана.