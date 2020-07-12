Metaratings: экс-судью Стипиди задерживали в Латвии. Он может быть связан с Лапочкиным и ставками на желтые карточки

В Латвии некоторое время назад был задержан бывший судья Павел Стипиди. Его подозревают в ставках на тотализаторе – речь идет о пари на количество желтых карточек в международных матчах, информирует Metaratings.
УЕФА и латвийские силовики подозревают, что Стипиди может быть связан с действующим судьей РПЛ Сергеем Лапочкиным. На следующей неделе в организации начнется разбирательство.
Лапочкина могут пожизненно отстранить от футбола, если его связь со ставками будет юридически доказана.
- Первым о подозрениях о связи Лапочкина и ставок сообщил телеграм-канал «Дай ударитЪ».
- Отец Лапочкина Сергей тоже был судьей чемпионата России.
- Лапочкин-младший обслуживает РПЛ с 2011 года.
Источник: Metaratings
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