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  • Арустамян: «Лапочкин прошел проверку на полиграфе из-за судейства в матче «Спартак» – «Локо»

Арустамян: «Лапочкин прошел проверку на полиграфе из-за судейства в матче «Спартак» – «Локо»

13 июля 2020, 18:18
53

Арбитра РПЛ Сергея Лапочкина проверили на полиграфе в связи с подозрениями в предвзятости в матче «Спартака» и «Локомотива», пишет комментатор Нобель Арустамян.

«Как мне стало известно, судья Сергей Лапочкин сегодня прошел проверку на детекторе лжи. Недавно сообщалось о том, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе, однако тест не связан с этими подозрениями.

Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС, его инициатор — председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Вопросы к Сергею возникли по итогам матча «Спартака» — «Локомотив». Тогда Доменико Тедеско возмущался судейством и конкретно назначенном пенальти за фол Умярова и неназначенном — в ворота «Локо».

Лапочкина подозревают в предвзятом судействе, но какие-то якобы совершенные им ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют», – сообщил Арустамян.

  • «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1. После фола Умярова Алексей Миранчук сравнял счет, реализовав пенальти.
  • Ранее появилась информация, что Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт, что запрещено судьям.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Арустамян Нобель Лапочкин Сергей
Комментарии (53)
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VVM1964
1594653914
Лишний раз доказывает , что судейские ошибки были и повлияли на исход матча , остался только вопрос - умышленные или по причине низкой квалификации судейства . Но что то мне подсказывает , что полиграф у нас работает так же как избирком на выборах (((((((
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морозз
1594656325
Давно пора бомжей прихватывать за причиндалы, а то скоро в открытую будут судить в пользу своего кармана! Бомжи захватили футбол России и в открытую плюют на всех болел, которые моются и чистят зубы!
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Из Твери Леха
1594656602
детектор имел название "мамой клянусь"?))
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Йост
1594656769
Кукуяна надо бы проверить на предмет судейства Зенит-Крылья Советов, хотя и без проверок все видно невооруженным глазом, что его Зенит купил.
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Вальдемар IV
1594656849
лапочкин от рук отбился, не тянет спартак больше
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NewLife
1594659898
Каждого судью после игры к полиграфу, который должен работать (для эффективности) так: соврал - разряд тока. У нас сразу улучшится судейство.
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Йост
1594659907
Тут надо бы и сам детектор лжи проверить на предмет лжи...
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Boeung777
1594662237
Если детектор лжи такой же, как у нас ВАР, то всё понятно...
Ответить
ivany4
1594662754
Нобель Арустамян рупор газпроммедиа. А вот что скажет РФС на доводы УЕФА.
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zigbert
1594714224
Зачем устроили этот цирк с применением полиграфа. Справедливых решений от арбитров у нас как не было так и нет.
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