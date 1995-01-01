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    Арустамян: «Лапочкин прошел проверку на полиграфе из-за судейства в матче «Спартак» – «Локо»

    Арбитра РПЛ Сергея Лапочкина проверили на полиграфе в связи с подозрениями в предвзятости в матче «Спартака» и «Локомотива», пишет комментатор Нобель Арустамян.

    «Как мне стало известно, судья Сергей Лапочкин сегодня прошел проверку на детекторе лжи. Недавно сообщалось о том, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе, однако тест не связан с этими подозрениями.

    Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС, его инициатор — председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Вопросы к Сергею возникли по итогам матча «Спартака» — «Локомотив». Тогда Доменико Тедеско возмущался судейством и конкретно назначенном пенальти за фол Умярова и неназначенном — в ворота «Локо».

    Лапочкина подозревают в предвзятом судействе, но какие-то якобы совершенные им ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют», – сообщил Арустамян.

    • «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1. После фола Умярова Алексей Миранчук сравнял счет, реализовав пенальти.
    • Ранее появилась информация, что Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт, что запрещено судьям.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:18
    Комментарии45
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      Рейтинг: +217

      Йост 27 минут назад

      Тут надо бы и сам детектор лжи проверить на предмет лжи...

      0
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      Рейтинг: +1038

      NewLife 27 минут назад

      Каждого судью после игры к полиграфу, который должен работать (для эффективности) так: соврал - разряд тока. У нас сразу улучшится судейство.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1985

      giluxa1963 > NewLife 4 минуты назад

      почему после надо до игры и если не согласен что спартак чемпион то расстрелять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Гавроша 36 минут назад

      Когда он спартаку пенальти давал, так никто не отправлял на полиграф. Видно федун платить перестал, и сразу пенальти не в те ворота.

      -2
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      Рейтинг: +1833

      латунный 41 минуту назад

      и где результат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6482

      Литейный4 46 минут назад

      Стыдно за свиней и их судейский корпус. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2445

      raritet 1 час назад

      Справедливости ради, нужно сказать, что судейство , как ни странно, везде небезгрешно. В АПЛ вообще такое вытворяют, что на этом фоне судейство арбитров нашего любимого отечества в пределах допустимого . Скажем так, не хуже чем в Англии или Испании. Но там, за бугром, почему-то не додумались до детекторов. Хотя там всяческие Скрипали и прочие вовсю как водятся. И ничего. Здесь просто проблема в другом. Команда Карреры с Промесом , пресловутым Глушаковым-это одна и совсем не пойти что команда Тедеско. Наверное, все-таки нужно хотя бы год дать поработать человеку из Германии. Может быть ,он и вправду , понимает что-то по своему, про футбол.

      1
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      Рейтинг: +1153

      Romio-xxx > raritet 33 минуты назад

      Чего это ты в судействе АПЛ такого увидел???!!!Там судьи мужики,всегда дают играть,не на балет пришли работать,как в РПЛ!

      0
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      Рейтинг: +7601

      ilichkadr > raritet 26 минут назад

      Тедеско попал конкретно, доверившись Цорну. Оба товарисча знали Спартак только по музейным экспонатам. Кто такой Цорн и чего он достиг на поприще футбола? НИ ЧЕ ГО! Каких игроков Цорн привёл в команду? А НИКАКИХ. Ничего плохого не могу сказать о Тедеско, но видно не вооруженным глазом, что не опытен. Поэтому ждать от него быстрого результата не приходится. К тому же хозяин клуба не из тех, кто будет думать о перспективе команды. Лёня в футболе дилетант, отсюда профессиональные тренеры к нему не идут и никогда не пойдут.

      0
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      Рейтинг: +20809

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Теперь Федуна и обергруппенфюррера Цорна надо в руки инквизиции отдать , для выявления правды .

      2
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      Рейтинг: +7601

      ilichkadr > пьяныйхоровод 20 минут назад

      Лёня откупится, а Цорн принесёт справку, что он арийских кровей.

      1
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      Рейтинг: +194

      Вальдемар IV 1 час назад

      лапочкин от рук отбился, не тянет спартак больше

      4
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      Рейтинг: +217

      Йост 1 час назад

      Кукуяна надо бы проверить на предмет судейства Зенит-Крылья Советов, хотя и без проверок все видно невооруженным глазом, что его Зенит купил.

      1
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      Рейтинг: +1946

      rash1959 1 час назад

      УЕФА без "газовых лжедетекторов" разберётся и расскажет.

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