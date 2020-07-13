Арустамян: «Лапочкин прошел проверку на полиграфе из-за судейства в матче «Спартак» – «Локо»

Арбитра РПЛ Сергея Лапочкина проверили на полиграфе в связи с подозрениями в предвзятости в матче «Спартака» и «Локомотива», пишет комментатор Нобель Арустамян.
«Как мне стало известно, судья Сергей Лапочкин сегодня прошел проверку на детекторе лжи. Недавно сообщалось о том, что арбитр может быть причастен к игре на тотализаторе, однако тест не связан с этими подозрениями.
Расследование в отношении Лапочкина проводит РФС, его инициатор — председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц. Вопросы к Сергею возникли по итогам матча «Спартака» — «Локомотив». Тогда Доменико Тедеско возмущался судейством и конкретно назначенном пенальти за фол Умярова и неназначенном — в ворота «Локо».
Лапочкина подозревают в предвзятом судействе, но какие-то якобы совершенные им ставки в Латвии отношения к полиграфу не имеют», – сообщил Арустамян.
- «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью 1:1. После фола Умярова Алексей Миранчук сравнял счет, реализовав пенальти.
- Ранее появилась информация, что Лапочкин может быть причастен к ставкам на спорт, что запрещено судьям.