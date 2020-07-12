«Спартак» сохранил прописку в РПЛ

За два тура до конца чемпионата «Спартак» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.

Сейчас москвичи имеют 33 очка, и от идущих 15-ми «Крыльев Советов» их отделяет шесть очков. В очных встречах с самарцами «Спартак» оба раза выиграл, таким образом, «Крылья» не смогут обойти их в турнирной таблице. Идущий последним «Оренбург» имеет 23 очка и не имеет возможности достать «Спартак».