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«Спартак» сохранил прописку в РПЛ

12 июля 2020, 21:00
87

За два тура до конца чемпионата «Спартак» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.

Сейчас москвичи имеют 33 очка, и от идущих 15-ми «Крыльев Советов» их отделяет шесть очков. В очных встречах с самарцами «Спартак» оба раза выиграл, таким образом, «Крылья» не смогут обойти их в турнирной таблице. Идущий последним «Оренбург» имеет 23 очка и не имеет возможности достать «Спартак».

  • С рестарта чемпионата москвичи одержали одну победу, трижды проиграли и два раза сыграли вничью.
  • На прошлой неделе с поста генерального директора клуба был уволен Томас Цорн.
  • «Спартак» – 10-кратный чемпион России.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Оренбург
Комментарии (87)
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CSKA №1
1594577210
Красавчики!!!
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кошмарик
1594578188
вау! неожиданность! срочно премию Тедеско и всей команде! великое достижение.. повесить памятную табличку на стадионе..
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alp
1594578613
с таким бюджетом бороться за остаться в рпл... просто позорище..
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derrik2000
1594579858
У-Р-Р-Р-Р-Р-А-А-А-А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Первый большой успех под руководством Тедеско - СОХРАНИЛИ ПРОПИСКУ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ!!! Вперёд к новым "достижениям" в новом чемпионате с этим подпрыгивающим итало-немецким чмом!
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BRO_football
1594581681
Поздравляю. Есть чем гордится. С таким бюджетом и футболистами Спартаку только о прописке в РПЛ и мечтать. Какие уж там еврокубки? Теперь о Спартаке говорят как о типичном средняке или аутсайдере. А ведь когда-то был великий клуб.
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порт
1594581998
Сомнительное достижение.
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морозз
1594582024
Браво Спартак, а то я уже начал беспокоиться и просматривать команды ПФЛ!
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knikos
1594582538
А не дать ли Спаму за такое достижение ещё одну звезду ? Самый раз .
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DOCTOR PENALTY
1594582598
Доигрались, б**дь!!! Позорище!!!
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vsespartak01
1594584951
очередное трусливое чмо сасас нарисовался!сколько же вас трусливых псов в бомжарне?
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