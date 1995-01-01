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    «Спартак» сохранил прописку в РПЛ

    За два тура до конца чемпионата «Спартак» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон.

    Сейчас москвичи имеют 33 очка, и от идущих 15-ми «Крыльев Советов» их отделяет шесть очков. В очных встречах с самарцами «Спартак» оба раза выиграл, таким образом, «Крылья» не смогут обойти их в турнирной таблице. Идущий последним «Оренбург» имеет 23 очка и не имеет возможности достать «Спартак».

    • С рестарта чемпионата москвичи одержали одну победу, трижды проиграли и два раза сыграли вничью.
    • На прошлой неделе с поста генерального директора клуба был уволен Томас Цорн.
    • «Спартак» – 10-кратный чемпион России.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3929

      alarm 8 секунд назад

      2020: зима без снега, коронавирус, обнуление/поправки, спартак спасся от вылета )))

      0
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      Рейтинг: +86

      loko1982 1 минуту назад

      Серьёзное достижение, учитывая тот факт, что в этом сезоне судьи не так часто помогают Спартаку как обычно.))

      0
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      Рейтинг: +2303

      Axe111 1 минуту назад

      Лишь бы воткнуть мясо в ленту!!! Браво

      0
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      Рейтинг: +3929

      alarm 1 минуту назад

      ухаха! стыдно за рылов!

      1
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      Рейтинг: +1265

      GermanVo 2 минуты назад

      Обино, конечно, такие заголовки читать, но новость и в самом деле приятная, ввиду последних результатов. Алармы, бораты и прочая шваль должны радоваться, а то бы комментировать нечего было в следующем сезоне, если б мы вылетели.

      0
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      Рейтинг: +3961

      SPACE TRUCKIN 6 минут назад

      непонятно - это удача ? ппц заголовок конечно...сезон провальный...уже в привычку вошло - не ждать ничего хорошего...((

      2
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      Рейтинг: +920

      Semenycch 9 минут назад

      Авторы этой заметки посмеялись над Спартаком?

      4
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      Рейтинг: +2427

      panmon 13 минут назад

      Круто! Но спартачи не заслужили такого заголовка, напишите лучше, что Слуцкий таки оставил Рубин в вышке

      3
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      Рейтинг: +205

      CSKA №1 14 минут назад

      Красавчики!!!

      2
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      Рейтинг: +378

      Nayturs 15 минут назад

      Тупая новость

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