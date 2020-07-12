Защитник «Спартака» Самуэль Жиго привлек внимание «Марселя». Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Жиго интересен «Марселю» – и это полностью вписывается в концепцию возможного приобретения сладкой парочки из «Уфы» Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе.
Если «Спартак» не попадeт в еврокубки, то удержать Жиго будет сложно», – написал инсайдер.
- «Спартак» купил Жиго в 2018 году.
- Француз стоит на рынке 8 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ он провел 24 матча, забил четыре гола, сделал результативный пас.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.