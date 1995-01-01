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    Жиго интересен «Марселю»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго привлек внимание «Марселя». Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Жиго интересен «Марселю» – и это полностью вписывается в концепцию возможного приобретения сладкой парочки из «Уфы» Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе.

    Если «Спартак» не попадeт в еврокубки, то удержать Жиго будет сложно», – написал инсайдер.

    • «Спартак» купил Жиго в 2018 году.
    • Француз стоит на рынке 8 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ он провел 24 матча, забил четыре гола, сделал результативный пас.

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 12:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +852

      LOKOfanatik19 18 минут назад

      Газизов даже в стане врага, делает деньги для Уфы, идеальный бизнес план. Бриллиант для Уфы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +838

      _Marqella_ 31 минуту назад

      Да и пусть забирают, вон в УФЕ сколько талантов...найдут кем заменить..))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +813

      Гавроша 40 минут назад

      Теперь федун решил еще и уфу растащить. Вот так спартак и ослабляет своих прямых конкурентов!

      0
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      Рейтинг: +813

      Гавроша 41 минуту назад

      Не стоит марселю брать хряка - будут играть как спартак!

      0
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      Рейтинг: +17536

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Первый шаг Газизова к выполнению задания Федуна: создать баланс между экономикой и футболом. Экономику, скорее всего, они выправят, а вот футбол - вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +692

      моэм 1 час назад

      Жиго уходит?...а почему на бомбардире ни слова что из Ростова "ушли" и Карпина и Арутюнянца и вся руководящая верхушка?...это не тема?...или это просто тухлятина от недожурналистов?

      1
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      Рейтинг: +22793

      oyabun 1 час назад

      "Если «Спартак» не попадeт в еврокубки..". А если ФНЛ? Кто тогда вообще останется в команде?

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