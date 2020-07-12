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Жиго интересен «Марселю»

12 июля 2020, 12:32
8

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго привлек внимание «Марселя». Информацию сообщил шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Жиго интересен «Марселю» – и это полностью вписывается в концепцию возможного приобретения сладкой парочки из «Уфы» Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе.

Если «Спартак» не попадeт в еврокубки, то удержать Жиго будет сложно», – написал инсайдер.

  • «Спартак» купил Жиго в 2018 году.
  • Француз стоит на рынке 8 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ он провел 24 матча, забил четыре гола, сделал результативный пас.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Марсель Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (8)
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oyabun
1594547217
"Если «Спартак» не попадeт в еврокубки..". А если ФНЛ? Кто тогда вообще останется в команде?
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моэм
1594549408
Жиго уходит?...а почему на бомбардире ни слова что из Ростова "ушли" и Карпина и Арутюнянца и вся руководящая верхушка?...это не тема?...или это просто тухлятина от недожурналистов?
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DOCTOR PENALTY
1594550948
Первый шаг Газизова к выполнению задания Федуна: создать баланс между экономикой и футболом. Экономику, скорее всего, они выправят, а вот футбол - вряд ли.
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_Marqella_
1594551670
Да и пусть забирают, вон в УФЕ сколько талантов...найдут кем заменить..))
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LOKOfanatik19
1594552450
Газизов даже в стане врага, делает деньги для Уфы, идеальный бизнес план. Бриллиант для Уфы.
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СвинкаСправедливости
1594553647
Блин, в Уфе не особо защитники, на самом деле. Там автобусный футбол, потому они и не проваливаются.
Ответить
NewLife
1594555848
Конечно, зачем нам Жиго, у нас Кутепка выздоровел.
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