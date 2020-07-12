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  • Журналист Короткин: «Газизов хочет забрать в «Спартак» центральных защитников «Уфы» Неделчару и Табидзе»

Журналист Короткин: «Газизов хочет забрать в «Спартак» центральных защитников «Уфы» Неделчару и Табидзе»

12 июля 2020, 00:27
12

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов очерчивает круг кандидатов на усиление команды. В частности, функционер хочет заполучить двух игроков из своего прежнего места работы – «Уфы».

«Газизов хочет забрать в «Спартак» Джемала Табидзе и Ионуцу Неделчару.

Сейчас ходит много разговоров о хавбеке Данииле Фомине, но нам говорят, что новый гендиректор Шамиль Газизов хотел бы, чтобы вслед за ним в московский клуб перебрались центрбеки «Уфы» – 24-летние Табидзе и Неделчару.

У первого, способного выйти и на левом фланге, контракт до лета 2022 года, но он дешевле румына – 2 миллиона евро против 3,2.

Второй связан договором с башкирской командой до июня 2021-го, то есть возможен торг. Неделчару также может выйти в опорной зоне – такой универсализм нравится Доменико Тедеско», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

  • Табидзе в сезоне РПЛ провел 23 матча, забил гол, сделал результативный пас.
  • На счету румына 20 матчей.
  • «Уфа» идет в РПЛ выше «Спартака».

Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Табидзе Джемал Неделчару Ионуц Газизов Шамиль
Комментарии (12)
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paracetamol
1594503272
На тебе Боже, что мне не гоже... Газиз хочет побыстрее снабдить баксами свой личный нищебродный клубишко продав завалящее барахло Федуну, который деньги считать не умеет. Реально Уфу продвигает Евсеев, используя по-максимуму доставшееся ему барахло. Других игроков, повыше классом, Газиз ему не купил и никогда не купит. Поэтому они и пытаются использовать момент.
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derrik2000
1594503395
Кононов привёл Мирзова, Цорн - "классного вратаря" Романьолли и ниггера, который 8 матчей за Спартак-2 сыграл и ещё кого-то "шибко талантливого", а так же бесполезного Шюрле, который после матчей семи за Спартак просто бросил играть... Ну-ну.... Одни "затёртые в глубинке таланты"... ))))))))))))))))))
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oyabun
1594527284
Зачем они нужны? Еще и леги. Лимит никто не отменял. Верните лучше Фернандо. Некому бить штрафные и выдавать в атаку точные пасы. Джикия пытается, но вчерашний матч показал как он плох в этом.
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piligrim1986
1594533223
ага, + вадика евсеева и автобус поставить
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Сильвербой
1594544787
Началось, это пи..ц просто какой-то!!! Да развалите вы его нах... , этот Спартак, да не мучайте болельщиков! Что вы суки творите, какие ***** неделчары и табидзы, падлы е...ные!!!
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МЯСО87
1594550285
Нам нужен крайний правый, фланги более быстрые и напы умеющие забивать.
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DOCTOR PENALTY
1594550684
Началась разгрузка зарплатной ведомости. Скоро сбудется мечта идиота - хозяина клуба. Сразу появилась инфа, что Жиго интересен Марселю.
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JTherry
1594552450
хорошенькое "усиление", больше похожее на трансфер денег Федуна из его кармана в карман братьев Газизовых (Газизов передал часть своих прав своему брату в Уфе)... "облаготетельствовал" Цорна, теперь очередь Газизовых))
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