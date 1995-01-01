Журналист Короткин: «Газизов хочет забрать в «Спартак» центральных защитников «Уфы» Неделчару и Табидзе»

Кононов привёл Мирзова, Цорн - "классного вратаря" Романьолли и ниггера, который 8 матчей за Спартак-2 сыграл и ещё кого-то "шибко талантливого", а так же бесполезного Шюрле, который после матчей семи за Спартак просто бросил играть...
Ну-ну....
Одни "затёртые в глубинке таланты"... ))))))))))))))))))
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов очерчивает круг кандидатов на усиление команды. В частности, функционер хочет заполучить двух игроков из своего прежнего места работы – «Уфы».
«Газизов хочет забрать в «Спартак» Джемала Табидзе и Ионуцу Неделчару.
Сейчас ходит много разговоров о хавбеке Данииле Фомине, но нам говорят, что новый гендиректор Шамиль Газизов хотел бы, чтобы вслед за ним в московский клуб перебрались центрбеки «Уфы» – 24-летние Табидзе и Неделчару.
У первого, способного выйти и на левом фланге, контракт до лета 2022 года, но он дешевле румына – 2 миллиона евро против 3,2.
Второй связан договором с башкирской командой до июня 2021-го, то есть возможен торг. Неделчару также может выйти в опорной зоне – такой универсализм нравится Доменико Тедеско», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
- Табидзе в сезоне РПЛ провел 23 матча, забил гол, сделал результативный пас.
- На счету румына 20 матчей.
- «Уфа» идет в РПЛ выше «Спартака».
Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.