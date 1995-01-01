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    Журналист Короткин: «Газизов хочет забрать в «Спартак» центральных защитников «Уфы» Неделчару и Табидзе»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов очерчивает круг кандидатов на усиление команды. В частности, функционер хочет заполучить двух игроков из своего прежнего места работы – «Уфы».

    «Газизов хочет забрать в «Спартак» Джемала Табидзе и Ионуцу Неделчару.

    Сейчас ходит много разговоров о хавбеке Данииле Фомине, но нам говорят, что новый гендиректор Шамиль Газизов хотел бы, чтобы вслед за ним в московский клуб перебрались центрбеки «Уфы» – 24-летние Табидзе и Неделчару.

    У первого, способного выйти и на левом фланге, контракт до лета 2022 года, но он дешевле румына – 2 миллиона евро против 3,2.

    Второй связан договором с башкирской командой до июня 2021-го, то есть возможен торг. Неделчару также может выйти в опорной зоне – такой универсализм нравится Доменико Тедеско», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    • Табидзе в сезоне РПЛ провел 23 матча, забил гол, сделал результативный пас.
    • На счету румына 20 матчей.
    • «Уфа» идет в РПЛ выше «Спартака».

    Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что белоруса вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 00:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8199

      derrik2000 9 минут назад

      Кононов привёл Мирзова, Цорн - "классного вратаря" Романьолли и ниггера, который 8 матчей за Спартак-2 сыграл и ещё кого-то "шибко талантливого", а так же бесполезного Шюрле, который после матчей семи за Спартак просто бросил играть...
      Ну-ну....
      Одни "затёртые в глубинке таланты"... ))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +6334

      paracetamol 11 минут назад

      На тебе Боже, что мне не гоже... Газиз хочет побыстрее снабдить баксами свой личный нищебродный клубишко продав завалящее барахло Федуну, который деньги считать не умеет.
      Реально Уфу продвигает Евсеев, используя по-максимуму доставшееся ему барахло. Других игроков, повыше классом, Газиз ему не купил и никогда не купит. Поэтому они и пытаются использовать момент.

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