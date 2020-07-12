Журналист Короткин: «Газизов хочет забрать в «Спартак» центральных защитников «Уфы» Неделчару и Табидзе»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов очерчивает круг кандидатов на усиление команды. В частности, функционер хочет заполучить двух игроков из своего прежнего места работы – «Уфы».

«Газизов хочет забрать в «Спартак» Джемала Табидзе и Ионуцу Неделчару.

Сейчас ходит много разговоров о хавбеке Данииле Фомине, но нам говорят, что новый гендиректор Шамиль Газизов хотел бы, чтобы вслед за ним в московский клуб перебрались центрбеки «Уфы» – 24-летние Табидзе и Неделчару.

У первого, способного выйти и на левом фланге, контракт до лета 2022 года, но он дешевле румына – 2 миллиона евро против 3,2.

Второй связан договором с башкирской командой до июня 2021-го, то есть возможен торг. Неделчару также может выйти в опорной зоне – такой универсализм нравится Доменико Тедеско», – написал шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.