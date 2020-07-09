Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Спартака» по поводу высказывания Медведева

Руководство РФС обратилось в комитет по этике с целью дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу матча Кубка России против «Спартака».

Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

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