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  • Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Спартака» по поводу высказывания Медведева

Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Спартака» по поводу высказывания Медведева

9 июля 2020, 11:28
8

Руководство РФС обратилось в комитет по этике с целью дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу матча Кубка России против «Спартака».

Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

Медведев – о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

Тедеско – о словах Медведева: «Зенит» – лучшая команда России. Нам не нужно дополнительной мотивации»

Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (8)
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Andrering87
1594285428
Медведеву надо было просто по человечески извиниться!! Показать себя мужиком, а не доводить вопрос до разборок. Это было бы более правильно чем разборки через комитет и штрафы!!!
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BRO_football
1594286352
А сам инцидент с Дзюбой и Азмуном комитет по этике рассматривать не собирается? Типа это нормально, да?
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subbotaspartak
1594288628
Голубое хамло (я не про Зенит, я про голубое хамло) рвётся к власти, славе во всём мире. Мне кажется ВВП таких собирался мочить в сортире.
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vladimir-7
1594289017
Черчесову необходимо подумать о лишении права Дзюбе быть капита- ном сборной России по футболу и подобрать новую кандидатуру капитана. Заявление Дзюбы, что этот инцидент был направлен на укрепление международных отношений двух стран, однако, это может привести к неблагоприятному отношение двух государств.
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NewLife
1594290239
Пригласите на заседание зюбу, азмуна и медведева для проведения следственного эксперимента.
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