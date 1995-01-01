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    Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Спартака» по поводу высказывания Медведева

    Руководство РФС обратилось в комитет по этике с целью дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева по поводу матча Кубка России против «Спартака».

    Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

    Медведев – о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

    Тедеско – о словах Медведева: «Зенит» – лучшая команда России. Нам не нужно дополнительной мотивации»

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7945

      BRO_football 18 минут назад

      А сам инцидент с Дзюбой и Азмуном комитет по этике рассматривать не собирается? Типа это нормально, да?

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      Рейтинг: +1277

      Andrering87 33 минуты назад

      Медведеву надо было просто по человечески извиниться!! Показать себя мужиком, а не доводить вопрос до разборок. Это было бы более правильно чем разборки через комитет и штрафы!!!

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      Рейтинг: +2932

      mopecekca > Andrering87 24 минуты назад

      откуда там мужики

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      Рейтинг: +10013

      silver29 42 минуты назад

      Давайте принимать решения последовательно, когда болельщики ВСЕХ !!!! клубов предлагали зюбе пойти кое куда их подвергали наказанию, и вот этот шлюх отправил туда же товарища по команде, предлагаю в виде наказания кастрацию обеих геев.

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      Рейтинг: +1441

      Semushkin Roman Valerievi 48 минут назад

      Дзюба с Азмуном имитируют половой акт. А генеральный директор все это дело комментирует. И это чемпионы. Держат планку. Честное слово, как приматы. Не удивлюсь, если дзю премируют за эту выходку.

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