Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Тедеско – о словах Медведева: «Зенит» – лучшая команда России. Нам не нужно дополнительной мотивации»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарии по поводу высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева о грядущем полуфинальном матче Кубка России между командами.

    Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

    Столичный клуб в связи со сказанным обратился в комитет по этике.

    – Гендиректор «Зенита» позволил себе некорректное выражение в адрес «Спартака» – думаю, вы видели празднование игроков «Зенита» и слышали сравнение. Обсуждали ли вы это с игроками? Кажется, лучшей мотивации на «Зенит» не найти.

    – Я не видел видео, но Антон [Лисин, глава департамента по связям с общественностью] рассказал мне о ситуации, просто чтобы я был в курсе.

    У нас и так будет достаточно мотивации, это же полуфинал Кубка. Если помните, у нас была сложная игра с «Ростовом», матч с ЦСКА в четвертьфинале – мы добились большого шанса пройти в финал и сделать что-то крутое в этом сезоне.

    Мы знаем, что «Зенит» сейчас – лучшая команда в России, они только что взяли титул. Но мы голодны – молоды и очень голодны. Нам не нужно дополнительной мотивации.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:17
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +882

      NewLife 1 час назад

      За зашквар надо дополнительно мотивировать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4121

      порт 1 час назад

      Обязательно прими успокоительное перед игрой.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77685
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru