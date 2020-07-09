Тедеско – о словах Медведева: «Зенит» – лучшая команда России. Нам не нужно дополнительной мотивации»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарии по поводу высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева о грядущем полуфинальном матче Кубка России между командами.

Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

Столичный клуб в связи со сказанным обратился в комитет по этике.

– Гендиректор «Зенита» позволил себе некорректное выражение в адрес «Спартака» – думаю, вы видели празднование игроков «Зенита» и слышали сравнение. Обсуждали ли вы это с игроками? Кажется, лучшей мотивации на «Зенит» не найти.

– Я не видел видео, но Антон [Лисин, глава департамента по связям с общественностью] рассказал мне о ситуации, просто чтобы я был в курсе.

У нас и так будет достаточно мотивации, это же полуфинал Кубка. Если помните, у нас была сложная игра с «Ростовом», матч с ЦСКА в четвертьфинале – мы добились большого шанса пройти в финал и сделать что-то крутое в этом сезоне.

Мы знаем, что «Зенит» сейчас – лучшая команда в России, они только что взяли титул. Но мы голодны – молоды и очень голодны. Нам не нужно дополнительной мотивации.