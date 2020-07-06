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    Медведев – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Артем намекал, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил видео из чемпионской раздевалки с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Оно доступно ниже.

    «Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всe время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Вы видели это видео и можете судить, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче (19 июля - прим. «Бомбардира»).

    Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов. И еще пару-тройку, думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может», – сказал Медведев ТАСС.

    • «Зенит» выиграл шестое чемпионство.
    • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.
    • Завтра, 8 июля, «Зенит» сыграет в 27-м туре РПЛ против «Сочи».

    Источник: ТАСС

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    Комментарии52
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      Рейтинг: +3736

      Hektor 84 7 минут назад

      Та ладно медведь все мы поняли что в вашем газовом проекте все гомики

      0
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      Рейтинг: +77678

      zigbert 8 минут назад

      Оправдания Медведева выглядят глупо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1273

      Andrering87 18 минут назад

      Вроде бы человеку 64 года, а ума нет!!!

      1
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      Рейтинг: +4360

      САДЫЧОК 36 минут назад

      Ладно , Дзюба болтун , дерево и т.д.-но этот Медведев просто Дебил !

      4
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      Рейтинг: +3746

      sochi-2013 48 минут назад

      Два дебила (изобразили)-это сила, три дебила(снявший и выложивший),-это мрак, шесть дебилов(окружение)-это мило, сто дебилов( обсуждающие)-это как?

      1
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      Рейтинг: +7457

      ilichkadr > sochi-2013 39 минут назад

      Если это нормальное явление среди 30-ти летних, то чего можно ожидать от выкидышей ЕГЭ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      n1hat 52 минуты назад

      Вроде взрослый мужик, такую должность занимает. Оказывается и у него комплекс неполноценности в отношении к Спартаку...пытается самоутвердиться...

      3
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      Рейтинг: +746

      Гавроша 59 минут назад

      Мы долго дзюбу отмывали от свинарника, проветривали - но иногда все-таки прорывает.

      Ну удивляться не стоит - его же в тарасовке выращивали. Стыдно за свиней!!!

      3
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      Рейтинг: +1663

      upiter622 1 час назад

      Как много тут тараканов!
      ЗЕНИТ ЧЕМПИОН,сделали мы вас всех!
      Что,обидно да?)))))))))))))

      4
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      Рейтинг: +3862

      Борат 1 час назад

      Стыдно за дзюбу ! Вот что значит воспитывался среди невольников и мужеложцев !!! Хорошо хоть по новой конституции это не законно !!! Жду расформирование пищевика ! Гыгы

      5
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      Рейтинг: +1595

      Бриг 1 час назад

      Идиотские шутки футболистов. Такие же можно снять и в компании математиков. Или болельщиков, которые тут негодуют (тут кадры могут быть гораздо круче, только исполнители никому не интересны)

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