Медведев – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Артем намекал, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил видео из чемпионской раздевалки с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Оно доступно ниже.

«Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всe время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Вы видели это видео и можете судить, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче (19 июля - прим. «Бомбардира»).

Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов. И еще пару-тройку, думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может», – сказал Медведев ТАСС.

«Зенит» выиграл шестое чемпионство.

Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.

Завтра, 8 июля, «Зенит» сыграет в 27-м туре РПЛ против «Сочи».