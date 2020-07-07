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  • Медведев – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Артем намекал, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России»

Медведев – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Артем намекал, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России»

7 июля 2020, 20:40
58

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил видео из чемпионской раздевалки с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Оно доступно ниже.

«Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всe время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Вы видели это видео и можете судить, какая огненная атмосфера там была. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче (19 июля - прим. «Бомбардира»).

Золотая связка Дзюба — Азмун в этом сезоне забила на двоих, между прочим, 29 голов. И еще пару-тройку, думаю, вполне способна оформить в ближайших матчах, что будет отличным ответом всем, кто сейчас так беснуется по поводу их приколов. Кроме усмешки такая реакция ничего не вызывает и вызвать не может», – сказал Медведев ТАСС.

  • «Зенит» выиграл шестое чемпионство.
  • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.
  • Завтра, 8 июля, «Зенит» сыграет в 27-м туре РПЛ против «Сочи».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар Медведев Александр
Комментарии (58)
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Kollljan
1594144637
Как бы поросятки не бычились и не исходили на гавно, примут они от Зенита как минимум три штуки - это 100%.
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valkam72
1594144693
И вот такие люди люди занимают высокие посты. Это аут. У него и рожа братка из 90-х годов. Такая же дебильная.
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alll-1
1594145174
вроде взрослый уже ,а мозгов как аламаборатов
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NewLife
1594145416
Так там у вас оказывается все "нескучные моралисты", начиная с медведева. Пора уже в радужной форме выступать гей-клубу. Голубок зюба там что-то намекает, а ты на это дрочишь ? У нас запрещена гей пропаганда, и скоро Спартак вам отбьет охоту ей заниматься.
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n1hat
1594149034
Вроде взрослый мужик, такую должность занимает. Оказывается и у него комплекс неполноценности в отношении к Спартаку...пытается самоутвердиться...
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САДЫЧОК
1594149970
Ладно , Дзюба болтун , дерево и т.д.-но этот Медведев просто Дебил !
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zigbert
1594151685
Оправдания Медведева выглядят глупо.
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Hektor 84
1594151756
Та ладно медведь все мы поняли что в вашем газовом проекте все гомики
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алдан2014
1594175291
Какая гомосятина в Зените происходит .На радостях готовы перед камерами друг дружку шпили-вили
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valkam72
1594190620
наглядно показали, что сделают с хряками 19го числа - это комент alarma. Будем считать, что Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче - это слова медведева. Alarm это медведев??
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