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    Уткин – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Что нового из этого ролика вы узнали об Артеме Дзюбе?..»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал видео из чемпионской раздевалки «Зенита» с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Оно доступно ниже.

    «Даже если мы разбираем худший сценарий. Положа руку на сердце: что нового вы узнали об Артеме Дзюбе из этого видео?..» – спросил Уткин подписчиков на собственном ютуб-канале.

    • «Зенит» выиграл шестое чемпионство.
    • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.
    • Завтра, 8 июля, «Зенит» сыграет в 27-м туре РПЛ против «Сочи».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1865

      baden69 8 секунд назад

      Ну, не Уткину об этом говорить. Особенно после его лобызаний с Геничем.

      0
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      Рейтинг: +1439

      Из Твери Леха 7 минут назад

      А потом на поле воинское приветствие показывает.

      0
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      Рейтинг: +7929

      BRO_football 8 минут назад

      Дзюба готовится к трансферу в Европу. Там у них каждый второй такой. Да и спартаковское воспитание дало о себе знать.

      1
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      Рейтинг: +1151

      Муруал 22 минуты назад

      Какой же дебил Дзюба. За такое,в любом приличном месте,Азмун был обязан прострелить в идиотскую рожу кретина Артёма.

      2
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      Рейтинг: +749

      _Marqella_ 26 минут назад

      мАсковское воспитание Дзюбы,...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2911

      mopecekca > _Marqella_ 21 минуту назад

      стыдно за **********?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +259

      valkam72 > _Marqella_ 9 секунд назад

      В Москве он только воровал, а гомосятине как раз в питере и научили.

      0
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      Рейтинг: +1893

      rash1959 27 минут назад

      тьфу, блеать, гомосятина лазуревая...

      2
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      Рейтинг: +126

      Йост 28 минут назад

      Держись теперь гей-европа, скоро познакомишься с питерскими пи****сами!

      2
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      Рейтинг: +5268

      JTherry 39 минут назад

      азмуна вслед за дзюпой чуть по кругу не пустили, пусть Ивановича благодарит, что у того в руках дезодорант оказался... Бомбардир с опозданием, но опубликовал "бородатую новость" - рупор зенита!

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      Рейтинг: +259

      valkam72 50 минут назад

      Е.и своих, чтобы чужие боялись.

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      Рейтинг: +1278

      acor94 52 минуты назад

      Дзюба прорубает окно в Азию, что тут такого?)

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