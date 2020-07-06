Уткин – о видео с Дзюбой и Азмуном: «Что нового из этого ролика вы узнали об Артеме Дзюбе?..»

Ну, не Уткину об этом говорить. Особенно после его лобызаний с Геничем.
Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал видео из чемпионской раздевалки «Зенита» с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Оно доступно ниже.
«Даже если мы разбираем худший сценарий. Положа руку на сердце: что нового вы узнали об Артеме Дзюбе из этого видео?..» – спросил Уткин подписчиков на собственном ютуб-канале.
- «Зенит» выиграл шестое чемпионство.
- Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.
- Завтра, 8 июля, «Зенит» сыграет в 27-м туре РПЛ против «Сочи».
Без комментариев pic.twitter.com/HKhwxn7zLt— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) July 6, 2020