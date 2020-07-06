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    «Спартак» обратился в комитет по этике РФС после слов Медведева

    «Спартак» направил обращение в РФС после высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева о видео с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

    Медведев объяснил жесты Дзюбы как намек на то, что случится со «Спартаком» в полуфинале Кубка России с «Зенитом». В «Спартаке» слова Медведева восприняли как неуважение и попросили дать оценку словам функционера.

    «Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично.

    Позже генеральный директор «Зенита» заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия является неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания со стороны официального лица «Зенита» ставят под сомнение принцип взаимоуважения.

    В связи с этим прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», – говорится в обращении зампредседателя совета директоров «Спартака» Сергея Михайлова.

    • «Зенит» выиграл шестое чемпионство.
    • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.
    • «Спартак» и «Зенит» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии27
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      Рейтинг: +469

      gari69 4 минуты назад

      А если зинка проиграет они отсосут друг у друга...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9952

      silver29 7 минут назад

      Какая мораль и этика у обитателей бачков ? Странно, что функционеры Спартака уже выйдя из детсадовского возраста продолжают пребывать в наивности ища справедливости на действия хамов у их хозяев (((((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1596

      Бриг 17 минут назад

      Все правильно. Дзюба сначала делает или говорит, потом думает. На поле это иногда помогает, а в жизни, как минимум, раздражает. Не мальчик уже.

      0
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      Рейтинг: +11631

      vladimir-7 21 минуту назад

      Ненависть болельщиков переросла в официальную ненависть клубов. Что дальше?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      Ceнит > vladimir-7 20 минут назад

      Расформирование синита

      2
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      Рейтинг: +2035

      Cleaner 23 минуты назад

      Адекватный КАПИТАН сборной такого себе не позволит. Азмуна в Иране теперь ждет тюрьма за содомию. А генеральный директор Зенита вместо того, чтобы извиниться за свою команду и наказать неадекватов в открытую поддерживает все это непотребство.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +865

      kolyma999 24 минуты назад

      Давай Гейнит,продолжай в том же духе.Итак три калеки болеют за недоклуп,так и те скоро разбегутся.Культурная столица,однако.Позорище питерское

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2035

      Cleaner 28 минут назад

      Зенит и взаимоуважение. Даже писать эти два слова рядом нельзя. Зенит и "купим всё" - вот это слова синонимы.

      5
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      Рейтинг: +483

      Ceнит 29 минут назад

      А климу пермач можно дать ? Он тоже их этих, он ещё любит уринотерапию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4128

      vladik12 31 минуту назад

      На поле, на поле надо отвечать!
      А не писульки дешевые отправлять.

      -3
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      Рейтинг: +10535

      Garrincha58 32 минуты назад

      обратитесь ещё в ООН может быть там дадут адекватную оценку адекватности ваших претензий

      2
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      Рейтинг: +3519

      Давид59 > Garrincha58 2 минуты назад

      Лучше в Спортлото

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