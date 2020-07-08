Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» обратился в комитет по этике РФС после слов Медведева

«Спартак» обратился в комитет по этике РФС после слов Медведева

8 июля 2020, 13:34
56

«Спартак» направил обращение в РФС после высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева о видео с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

Медведев объяснил жесты Дзюбы как намек на то, что случится со «Спартаком» в полуфинале Кубка России с «Зенитом». В «Спартаке» слова Медведева восприняли как неуважение и попросили дать оценку словам функционера.

«Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично.

Позже генеральный директор «Зенита» заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия является неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания со стороны официального лица «Зенита» ставят под сомнение принцип взаимоуважения.

В связи с этим прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», – говорится в обращении зампредседателя совета директоров «Спартака» Сергея Михайлова.

  • «Зенит» выиграл шестое чемпионство.
  • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.
  • «Спартак» и «Зенит» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Медведев Александр
Комментарии (56)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1594205514
обратитесь ещё в ООН может быть там дадут адекватную оценку адекватности ваших претензий
Ответить
kolyma999
1594205951
Давай Гейнит,продолжай в том же духе.Итак три калеки болеют за недоклуп,так и те скоро разбегутся.Культурная столица,однако.Позорище питерское
Ответить
gari69
1594207194
А если зинка проиграет они отсосут друг у друга...
Ответить
Play
1594209041
Понавыигрывают чемпионатов России всяких, и яб*тся в ж*пы потом, совсем стыд потеряли. А детишки потом у этого "капитана" сборной автографы берут.
Ответить
Соарес
1594209059
Толку от этого РФС ,там такие же п.и.д.о.р.ы как и медведев
Ответить
zra78
1594209844
Да я понял,это они показывают как их болелы фаеры в дупла пропихивали....
Ответить
aaaaahhhh
1594209875
когда руководитель такого уровня несет подобную чушь то что ждать от Дзюб и Азмунов???? ( судя по видео Азмуну действо понравилось) ...
Ответить
valkam72
1594210673
Да это медведев "этому" дзюпу и научил. До перехода в синит дзюпа был просто мелким воришкой. А стал п.дрилой. у них в сините "это" обычное дело.
Ответить
Nevskiy_Granit
1594212606
Пусть наказывают всех причастных! Отстраняйте зенит от матча и засчитывайте технарь, такое поведение футболистов и так не приемлемо, а тут еще и Медведев их покрывает и не уважительно относится к Спартаку.. Болельщик Зенита.
Ответить
Freyd
1594215176
Вроде взрослый дядька Медведев,но такой дебилоид!!!
Ответить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
1
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
14:49
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
8
Радикальное заявление «Атлетико» по Альваресу и «Барселоне»
14:25
1
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
1
Гончаренко в порыве гнева опрокинул самовар в раздевалке
13:27
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
13:09
3
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
12:57
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Все новости
Все новости
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
1
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
3
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
5
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
7
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
16
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Определен лучший форвард России
08:49
2
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
4
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
4
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+