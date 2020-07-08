«Спартак» обратился в комитет по этике РФС после слов Медведева

«Спартак» направил обращение в РФС после высказывания генерального директора «Зенита» Александра Медведева о видео с Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном.

Медведев объяснил жесты Дзюбы как намек на то, что случится со «Спартаком» в полуфинале Кубка России с «Зенитом». В «Спартаке» слова Медведева восприняли как неуважение и попросили дать оценку словам функционера.

«Не считаю правильным вмешиваться в отношения игроков другой команды: они взрослые люди и имеют право выражать свои чувства, как считают нужным, но не публично.

Позже генеральный директор «Зенита» заявил, что указанная сцена как-то связана с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России. Данная аналогия является неуместной, за гранью адекватного чувства юмора. Подобные высказывания со стороны официального лица «Зенита» ставят под сомнение принцип взаимоуважения.

В связи с этим прошу комиссию дать оценку высказыванию генерального директора «Зенита» с позиции морали и этики», – говорится в обращении зампредседателя совета директоров «Спартака» Сергея Михайлова.

«Зенит» выиграл шестое чемпионство.

Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля.