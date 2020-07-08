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    Медведев – о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал обращение «Спартака» в РФС по поводу его слов о видео с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

    «А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», – сказал Медведев.

    Гендиректор питерцев, комментируя видео из чемпионской раздевалки «Зенита», сказал, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Сегодня москвичи направили обращение в РФС с просьбой дать оценку словам функционера.

    • «Зенит» выиграл шестое чемпионство.
    • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.
    • «Спартак» и «Зенит» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии14
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      Рейтинг: +483

      Ceнит 12 минут назад

      Колхозник чистейший. Такие аутяги в лифте пишут "х у й" и думают это смешно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +61

      Setién Enrique 14 минут назад

      Зениту надо в ответ отправить аппеляцию на слова Федуна про Вилкова. О каком они взаимоуважении? Интересно, он видел фотку, где в раздевалке Юрана раком поставили без трусов, а Черчесов ржал?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +830

      NewLife 20 минут назад

      Я не понимаю юмора, когда гос компания тратит десятки миллионов долларов на игроков. Было бы не так смешно, если бы медведев с миллером тратили эти деньги из своего кармана. Также трудно понять, когда официальное лицо шутит ниже пояса. И уже совсем не смешно, когда включают глушилки на стадионе, чтобы не ранить трепетную натуру зюбы, а вне стадиона омон натравливают на болел. Какие уж тут шутки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Sanches65 27 минут назад

      Самая популярная кричалка пида...сы за зенит. Получается это уже не юмор, а что ни на есть реальность.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +34

      чиф 30 минут назад

      в каждой шутке есть доля правды

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3897

      Борат 33 минуты назад

      извините рылы, но самая популярная кричалка в россии:

      Я НИКОГДА НЕ УСТАНУ ПОВТОРЯТЬ Е5 СПРТК Е5 !

      это факт, смиритесь !

      гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +446

      legenda soccer > Борат 13 минут назад

      твоей мамке так постояно кричат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3897

      Борат > legenda soccer 10 минут назад

      дырявый, что-то ты сегодня тихо кукарекаешь - гланды болят после вчерашнего ? гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +526

      ВасяК > Борат 4 минуты назад

      Носом будешь бать!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +446

      legenda soccer > Борат 38 секунд назад

      все иди обтекай убогая

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1641

      Ден 781 35 минут назад

      Тупой юмор никто не понимает

      2
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      Рейтинг: +10535

      Garrincha58 > Ден 781 24 минуты назад

      наоборот умный даже и не обратил бы внимания тем более жалобы строчить

      -1
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      Рейтинг: +302

      AleSan4es > Garrincha58 3 минуты назад

      Ага конечно, то то фанатф всех команд в 1 таймах уходили после кричалки про шлю.ху дзюбу

      0
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      Рейтинг: +302

      AleSan4es > Garrincha58 2 минуты назад

      И не потому ли что эта шлю.ха этому медведу нажаловалась?

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