Медведев – о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

Колхозник чистейший. Такие аутяги в лифте пишут "х у й" и думают это смешно
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал обращение «Спартака» в РФС по поводу его слов о видео с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.
«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», – сказал Медведев.
Гендиректор питерцев, комментируя видео из чемпионской раздевалки «Зенита», сказал, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Сегодня москвичи направили обращение в РФС с просьбой дать оценку словам функционера.
- «Зенит» выиграл шестое чемпионство.
- Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.
- «Спартак» и «Зенит» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля.
twit text — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) July 6, 2020