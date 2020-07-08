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Медведев – о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

8 июля 2020, 13:44
48

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал обращение «Спартака» в РФС по поводу его слов о видео с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», – сказал Медведев.

Гендиректор питерцев, комментируя видео из чемпионской раздевалки «Зенита», сказал, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Сегодня москвичи направили обращение в РФС с просьбой дать оценку словам функционера.

  • «Зенит» выиграл шестое чемпионство.
  • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.
  • «Спартак» и «Зенит» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (48)
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Sanches65
1594205828
Самая популярная кричалка пида...сы за зенит. Получается это уже не юмор, а что ни на есть реальность.
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NewLife
1594206252
Я не понимаю юмора, когда гос компания тратит десятки миллионов долларов на игроков. Было бы не так смешно, если бы медведев с миллером тратили эти деньги из своего кармана. Также трудно понять, когда официальное лицо шутит ниже пояса. И уже совсем не смешно, когда включают глушилки на стадионе, чтобы не ранить трепетную натуру зюбы, а вне стадиона омон натравливают на болел. Какие уж тут шутки.
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Setién Enrique
1594206610
Зениту надо в ответ отправить аппеляцию на слова Федуна про Вилкова. О каком они взаимоуважении? Интересно, он видел фотку, где в раздевалке Юрана раком поставили без трусов, а Черчесов ржал?
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Соарес
1594209511
В гейклубе зинит это норма
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Dgad
1594210779
Ты публичная личность, думай прежде чем свой воровской рот разивать...
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valkam72
1594211018
Хахах. Когда болелы на стадионах кричали - дзюпа, иди нах.й, это тоже была шутка. А медведев и синитовская К° чего то не поняли шутки юмора.
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paracetamol
1594211158
Люди юмора не понимают? Так они же свини!
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"supermax"
1594215056
а круг почета будет у зенита? азмун согласен на круг?
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alll-1
1594215319
это ваш пи.до.рс.кий юмор ,вот люди его и не понимают
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Vepras
1594218393
Теперь понятно что означает голубые "хей, хей".
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