Медведев – о жалобе «Спартака»: «Люди юмора не понимают»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал обращение «Спартака» в РФС по поводу его слов о видео с участием Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

«А что здесь комментировать? Люди юмора не понимают. Кроме того, пусть перечитают внимательней. Там сослагательное наклонение. Даже не хочу касаться этой темы», – сказал Медведев.

Гендиректор питерцев, комментируя видео из чемпионской раздевалки «Зенита», сказал, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в полуфинале Кубка России. Сегодня москвичи направили обращение в РФС с просьбой дать оценку словам функционера.

«Зенит» выиграл шестое чемпионство.

Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в полуфинале Кубка России 19 июля.