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    Агент: «Сан-Лоренсо» не продал Гайча ЦСКА за 8 миллионов, но игрок согласен переехать в Россию»

    Матиас Фавано, агент нападающего аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, подтвердил, что ведутся переговоры с ЦСКА. Форвард готов на переезд в Россию.

    «Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб как в России, так и в Европе.

    Правда ли, что «Сан-Лоренсо» отказался от предложения в 8 миллионов евро от ЦСКА? Да, это правда.

    Согласен ли футболист перейти в Россию? Да, это будет хорошим шагом для Адольфо, он хочет показать себя в Европе. Мы видим позитивные шансы, чтобы перейти в ЦСКА», – сказал Фавано Sport24.

    • Гайч – воспитанник «Сан-Лоренсо».
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
    • В нынешнем сезоне Гайч поучаствовал в 12 матчах чемпионата Аргентины, забил пять голов.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1653

      Genz 25 минут назад

      ЦСКА может так и за Месси предложить 50 миллионов,зная,что барса откажет. Видимо, руководство о́тдыхали с дорогими тёлками и развлекались - пустить пыль в глаза шалавам,что по карманам лежат у мужиков миллионы и девушки сосите за бабки

      0
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      Рейтинг: +205

      За Московский ЦСКА 45 минут назад

      Ну зачем писать этот бред? ЦСКА сейчас, не может позволить себе даже свободных агентов, а не нападающего за 8 лямов!!! Хватит мучать новости о ЦСКА!!! НЕт и не будет!!! Точка! Болеем дальше.

      0
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      Рейтинг: +11629

      vladimir-7 1 час назад

      Гайча ждут в Рубине или Крыльях Советов, но за 2 миллиона евро.

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      Рейтинг: +1401

      ALEX ML 1 час назад

      Зажмёт деньги и не купит

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