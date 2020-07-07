Агент: «Сан-Лоренсо» не продал Гайча ЦСКА за 8 миллионов, но игрок согласен переехать в Россию»

Матиас Фавано, агент нападающего аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, подтвердил, что ведутся переговоры с ЦСКА. Форвард готов на переезд в Россию.

«Идут переговоры. ЦСКА — это интересный клуб как в России, так и в Европе.

Правда ли, что «Сан-Лоренсо» отказался от предложения в 8 миллионов евро от ЦСКА? Да, это правда.

Согласен ли футболист перейти в Россию? Да, это будет хорошим шагом для Адольфо, он хочет показать себя в Европе. Мы видим позитивные шансы, чтобы перейти в ЦСКА», – сказал Фавано Sport24.